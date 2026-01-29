Corinthians não se sustenta com lampejos de bom futebol e perde para o Bahia antes da Supercopa

O Corinthians teve momentos de bom futebol nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, mas foi derrotado por 2 a 1 pelo Bahia, na rodada de estreia do Brasileirão. Breno Bidon abriu o placar, antes de Jean Lucas e Willian José colocarem os tricolores de Salvador em vantagem.

Derrotado e ciente de que precisa mostrar mais do que os lampejos deste meio de semana, o time do Parque São Jorge vai com menos confiança para a decisão da Supercopa Rei, marcada para as 16 horas de domingo, contra o Flamengo, no Mané Garrincha.

Foi por causa do compromisso do final de semana, inclusive, que o jogo contra o Bahia, de mando corintiano, foi disputado na Vila Belmiro. Inicialmente, a estreia do time do Parque São Jorge no Brasileirão seria na quinta-feira, 29, na Neo Química Arena, o que incomodou a diretoria, porque o primeiro jogo dos flamenguistas sempre esteve marcado para quarta, contra o São Paulo, no MorumBis.

Para antecipar o compromisso com o Bahia, o Corinthians não poderia jogar na capital paulista, já que a Polícia Militar proíbe que rivais paulistanos joguem no mesmo dia como mandantes na cidade. Por isso, foi feito um acordo com o Santos, que enfrentou o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, no último domingo.

A partir do que foi visto nos primeiros 15 minutos de jogo no litoral paulista, os torcedores corintianos que foram à Vila não imaginavam que o time iria para o intervalo perdendo. Foi muito bom o início dos comandados de Dorival Júnior, com movimentação, inteligência e troca de passes afinada entre as principais referências técnicas da equipe.

Foi em uma dessas triangulações que Memphis abriu espaço pelo meio, com um de seus tradicionais giros, e tocou para Garro deixar Bidon na cara do gol. A jovem sensação corintiana bateu de direita e venceu o goleiro Ronaldo. Chances de ampliar foram criadas pelos alvinegros, mas não foram aproveitadas.

O Corinthians voltou a ter o controle da partida no segundo tempo, da mesma forma que teve no primeiro, à base de jogadas construídas coletivamente. Por pouco, não alcançou o empate com uma sequência em que Memphis parou em Ronaldo, cara a cara, e Bidon o travessão.

O Bahia teve de jogar os minutos finais comum jogador a menos, já que Michel Araújo recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Apesar da superioridade numérica, o Corinthians não conseguiu ser superior com a bola nos pés e mal reagiu ao longo dos oito minutos de acréscimos dados pelo árbitro.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 BAHIA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon (Gui Negão), Carrillo (André) e Rodrigo Garro (Matheus Pereira); Memphis Depay (Vitinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: Dorival Júnior.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rodrigo Nestor), Jean Lucas (Erick) e Everton Ribeiro; Ademir (Michel Araújo), Willian José (Dell) e Erick Pulga (Cristian Olivera). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Breno Bidon, aos 11, Jean Lucas, aos 31, e Willian José, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS: Raniele e Breno Bidon (Corinthians); Jean Lucas, Acevedo, Michel Araújo, Rogério Ceni e Erick Pulga (Bahia).

CARTÃO VERMELHO: Michel Araújo

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 1.162.555,00.

PÚBLICO - 13.577 pagantes (13.788 total).