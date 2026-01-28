Confira os classificados para as oitavas de final da Champions League; gigantes disputarão a repescagem

Champions League já sabe os oito classificados para as oitavas. OZAN KOSE / AFP

Estão definidas as oito equipes classificadas de forma direta para as oitavas de final da Champions League. A última rodada da fase de liga foi disputada nesta quarta-feira (28) e também definiu os 16 clubes que participarão da repescagem.

Os classificados têm a vantagem de não disputarem dois jogos a mais, o que dá um alívio no calendário. Antes da bola rolar, apenas Arsenal e Bayern de Munique já estavam confirmados.

Após o término dos últimos jogos, outras seis equipes se juntaram ao grupo, com destaque para Liverpool e Barcelona, que golearam em seus jogos.

As duas principais surpresas ficaram por conta do Real Madrid, que perdeu para o Benfica por 4 a 2, e do PSG, que empatou em 1 a 1 contra o Newcastle. Ambas as equipes terão de disputar a repescagem.

Confira os classificados de forma direta às oitavas de final

Arsenal

Bayern de Munique

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City

Repescagem

Além dos oito primeiros, do nono ao 24º ainda seguem na disputa da Champions League. Estes clubes, no entanto, disputarão a fase de repescagem, com jogos de ida e volta. Os confrontos são definidos com base na classificação das equipes. Ou seja, o nono enfrenta o 24° e assim por diante.

Equipes que disputarão a repescagem

Real Madrid

Inter de Milão

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brugge

Galatasaray

Monaco

Qarabag

Bodø/Glimt

Benfica