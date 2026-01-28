Confira os classificados para as oitavas de final da Champions League; gigantes disputarão a repescagem

Estão definidas as oito equipes classificadas de forma direta para as oitavas de final da Champions League. A última rodada da fase de liga foi disputada nesta quarta-feira (28) e também definiu os 16 clubes que participarão da repescagem.
Os classificados têm a vantagem de não disputarem dois jogos a mais, o que dá um alívio no calendário. Antes da bola rolar, apenas Arsenal e Bayern de Munique já estavam confirmados.
Após o término dos últimos jogos, outras seis equipes se juntaram ao grupo, com destaque para Liverpool e Barcelona, que golearam em seus jogos.
As duas principais surpresas ficaram por conta do Real Madrid, que perdeu para o Benfica por 4 a 2, e do PSG, que empatou em 1 a 1 contra o Newcastle. Ambas as equipes terão de disputar a repescagem.
Confira os classificados de forma direta às oitavas de final
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Liverpool
- Tottenham
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting
- Manchester City
Repescagem
Além dos oito primeiros, do nono ao 24º ainda seguem na disputa da Champions League. Estes clubes, no entanto, disputarão a fase de repescagem, com jogos de ida e volta. Os confrontos são definidos com base na classificação das equipes. Ou seja, o nono enfrenta o 24° e assim por diante.
Equipes que disputarão a repescagem
- Real Madrid
- Inter de Milão
- PSG
- Newcastle
- Juventus
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Club Brugge
- Galatasaray
- Monaco
- Qarabag
- Bodø/Glimt
- Benfica
