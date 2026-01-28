Como cláusula 'anti-calote' fez melar o negócio de Corinthians e São Paulo por Alisson

Tido como certo, o negócio entre Corinthians e São Paulo pelo meia Alisson pode não sair. O motivo é uma cláusula "anti-calote" colocada pelo lado tricolor, que faz com que os corintianos não consigam liberar o jogador.

No acordo, o Corinthians deve pagar R$ 1 milhão à vista ao São Paulo para poder receber e inscrever o atleta. O clube, contudo, não dispõe do valor em caixa e, sem o pagamento, os são-paulinos não liberam Alisson.

A negociação poderia render, ao todo, quase R$ 20 milhões ao São Paulo. Além de R$ 1 milhão à vista, estava previsto um pagamento de R$ 500 mil até outubro, totalizando R$ 1,5 milhão.

Se Alisson entrar em campo por pelo menos 45 minutos em 25 jogos, o Corinthians paga mais R$ 1,5 milhão (total de R$ 3 milhões). Junto disso, o clube passa a ter 10% dos direitos econômicos do atleta.

Ao fim do ano, Alisson pode voltar ao São Paulo, já que ele tem contrato até o término de 2027. Há, contudo, a opção de compra. Nesse caso, os alvinegros desembolsam mais 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).

Tudo fecharia o negócio em R$ 15 milhões. Além disso, há previsão de multa caso Alisson entre em campo contra o São Paulo. O valor por jogo é de R$ 2 milhões.

Por enquanto, há dois Majestosos certos no calendário, ambos pelo Brasileirão. Com Alisson em campo nos dois, o valor total bateria R$ 19 milhões.

Alisson treina em turno inverso ao elenco do São Paulo no CT da Barra Funda. Ele já visitou o CT Joaquim Grava, do Corinthians, mas sem poder treinar.

O jogador foi pedido à direção corintiana pelo técnico Dorival Júnior. No lado do São Paulo, Hernán Crespo não pretende utilizá-lo e deu o aval para a negociação.