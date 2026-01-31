Chelsea vira, com gol e assistência de João Pedro, sobre o West Ham em confronto eletrizante

Após ser dominado no primeiro tempo em pleno Stamford Bridge e ir para o intervalo com uma desvantagem de 2 a 0, o Chelsea reagiu e com um gol nos acréscimos venceu o West Ham por 3 a 2 neste sábado pela 24ª rodada da Premier League. O atacante brasileiro João Pedro, que começou na reserva, foi autor de um dos gols e deu assistência para o terceiro. O Chelsea chegou aos 40 pontos na quarta colocação, enquanto o West Ham, que luta contra o descenso, permanece com 20, em 18º.

Sem Estêvão, dispensado para resolver questões particulares, o Chelsea foi dominado pelo adversário no primeiro tempo apesar de uma posse de bola infinitamente maior (69%). A superioridade do West Ham foi construído pelo lado direito de seu ataque, onde Wan-Bissaka, do West Ham, foi muito superior a Garnacho, seu ex-companheiro de Manchester United.

Além de Wan-Bissaka, Bowen também brilhou pelo lado direito do West Ham. Logo aos 7 minutos, após receber um passe de Wan-Bissaka, Bowen cruzou na área do Chelesa e a bola entrou direto no gol de Sanchez. No segundo gol, Summerville aproveitou o cruzamento rasteiro de Wan-Bissaka.

A torcida do Chelsea vaiou o time, inoperante no ataque e desorganizado na defesa, ao final da primeira etapa. Os jogadores do Chelsea se reuniram antes de descerem para o vestiário, mas não trocaram palavras.

O técnico do Chelsea, Liam Rosenir, mudou todo o lado esquerdo do time para o segundo tempo. Cucurella, Fofana e João Pedro, que já haviam sido chamados pelo técnico para conversar antes do final da primeira etapa, entraram nos lugares de Hato, Badiashile e Garnacho. E as alterações não demoraram a fazer efeito.

Aos 12 minutos, Fofana recebeu na intermediária, avançou pela direita e na entrada da área cruzou na segunda trave, onde João Pedro apareceu livre para cabecear para as redes. Foi o nono gol do atacante brasileiro, artilheiro do time, na Premier League.

O gol animou o time e a torcida, e a pressão em busca do empate cresceu. Após cruzamento na pequena área do West Ham, Malo Gusto cabeceou para o gol, mas Kilman conseguiu salvar, também de cabeça, desviou para o próprio travessão. Cucurella aproveitou o rebote e de cabeça empatou.

O West Ham resistia à pressão e teve até chance de sair com a vitória, mas aos 47 sucumbiu. Enzo Fernandez completou cruzamento de João Pedro e decretou a virada em um jogo emocionante. Foi a terceira vitória em três jogos do Chelsea sob comando de Liam Rosenir na Premier League.

Antes do apito final, o brasileiro ainda partiu para cima de Traore, que empurrou Cucurella de forma desproporcional em uma jogada no canto do campo. Os jogadores se atracaram, mas foram separados. Ambos foram advertidos com cartão amarelo. Todibo, por agressão do brasileiro, foi expulso.