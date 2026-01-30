Brasileiro Guto Miguel cai nas quartas de final do torneio júnior do Australian Open

O brasileiro Guto Miguel perdeu sua invencibilidade na temporada e foi eliminado, nas quartas de final do torneio júnior do Australian Open.
Nesta quinta-feira (29), o número 3 do ranking da categoria foi derrotado pelo esloveno Ziga Sesko, 11º do ranking e seu parceiro de duplas, por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (7-5), em jogo que teve uma hora e 46 minutos.
Guto e Sesko chegaram às quartas de final na duplas, mas acabaram desistindo de enfrentar o britânico Mark Ceban e o russo Kirill Filaretov, para focar apenas na chave de simples, já que o goiano tinha um desconforto na panturrilha.
O jogo
Com dificuldades no saque, o brasileiro foi quebrado três vezes, no primeiro set, e acabou derrotado por 6 a 2, em uma parcial onde só anotou 19 pontos contra 34 do europeu.
Já no segundo set, o nível do jogo subiu e sem quebras de saque a decisão foi para o tie-break, que foi equilibrado até 4-4.
Šeško foi superior nos pontos finais e conseguiu um mini-break, para fechar a partida no primeiro match point que teve.
Semifinais
Žiga Šeško vai enfrentar o japonês Ryo Tabata em uma das semifinais. A outra vaga na decisão será definida entre o cazaque Zangar Nurlanuly e o estadunidense Keaton Hance.