Botafogo acorda no segundo tempo e arrasa o Cruzeiro na estreia do Brasileirão

Após um primeiro tempo abaixo e indo para o intervalo sob vaias da torcida, o Botafogo retornou dos vestiários com outra postura para superar o Cruzeiro por 4 a 0 nesta quinta-feira, no Engenhão, encerrando a rodada de estreia no topo do Campeonato Brasileiro.
O time carioca contou com noite inspirada de Montoro, participando de dois gols, e do volante Danilo, artilheiro da noite, anotando duas vezes. Matheus Martins e Artur também deixaram a sua marca na partida. A boa apresentação no segundo tempo fez diminuir a pressão sobre John Textor, dono da SAF, alvo de fortes protestos durante o intervalo. Devido aos critérios de desempate, o Botafogo larga na liderança do Brasileiro.
Do outro lado, o Cruzeiro continua em baixa neste início de temporada. Foi a terceira derrota seguida sob o comando de Tite, que começa a ficar pressionado, ainda mais depois da derrota para o rival Atlético-MG no último fim de semana.
O confronto começou morno, com as equipes se alternando na posse da bola e com muita disputa no meio de campo. A primeira grande chance só veio aos 13 minutos, quando Arthur Cabral desviou de cabeça e tirou tinta da trave. O lance deu ânimo ao Botafogo, que passou a se soltar mais em campo e construir mais jogadas ofensivas.
Na metade da primeira etapa, o Cruzeiro acordou para o jogo e até chegou a balançar as redes com Kaio Jorge, mas o tento foi anulado por impedimento do atacante. Na reta final o ritmo voltou a cair, com ambos errando nas transições, deixando o duelo morno novamente. Após o apito, a torcida botafoguense protestou contra o dono da SAF, John Textor.
A pressão funcionou e o Botafogo voltou com outra postura do intervalo, tanto que abriu o placar com dois minutos. Em bela jogada coletiva de Montoro, Arthur cruzou e Danilo bateu rasteiro para marcar um belo gol e deixar o duelo animado. O Cruzeiro tentou reagir de imediato, mas encontrou dificuldades para furar a defesa carioca.
Mais tranquilo em campo, o Botafogo ficou na espreita pelo contra-ataque e ele veio aos 30, quando Matheus Martins disparou e bateu na saída de Cássio para ampliar. Com a vantagem, o Botafogo colocou o Cruzeiro na roda na reta final e foi coroado com outro belo gol, novamente com Danilo, de cabeça, aos 39. Ainda deu tempo de Artur driblar Cássio e decretar a goleada do Botafogo na estreia.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 4 X 0 CRUZEIRO
BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Newton e Alexander Barboza; Vitinho, Allan (Artur), Danilo, Santiago Rodríguez (Barrera), Montoro (Nathan Fernandes) e Alex Telles (Marçal); Arthur Cabral (Matheus Martins). Técnico: Martín Anselmi.
CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Kaiki Bruno; Lucas Romero (Matheus Henrique), Lucas Silva (Christian), Gerson (Kaique Kenji) e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
GOLS - Danilo, aos dois e aos 39, Matheus Martins, aos 30, e Artur, aos 45 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).
CARTÕES AMARELOS - Allan (Botafogo) e Kaique Kenji e Lucas Silva (Cruzeiro).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).