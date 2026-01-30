Bortoleto usa tom otimista sobre desempenho da Audi na pré-temporada de F-1: 'Na direção certa'

A Audi encerrou, nesta sexta-feira, os testes com seu novo carro de Fórmula 1 nesta fase de pré-temporada em Barcelona. Em meio aos percalços que surgiram durante os trabalhos de pista, o brasileiro Gabriel Bortoleto fez um discurso otimista sobre o período de treinamento.

"A equipe fez um ótimo trabalho ao longo do programa e estamos claramente caminhando na direção certa. Agora, o foco volta para a fábrica para trabalhar na correlação e nos preparar para as duas semanas no Bahrein, onde as condições serão completamente diferentes", afirmou o piloto.

Em meio aos problemas apresentados, ele disse que o objetivo do shakedown é justamente externar o funcionamento do carro para poder fazer os ajustes necessários visando o início do calendário de provas da Fórmula 1.

"No geral, foi um dia positivo de testes, após uma semana encorajadora. Conseguir algumas voltas sólidas foi um grande passo para mim hoje, o que demonstra o avanço que fizemos desde o primeiro dia, quando tivemos problemas técnicos que nos custaram bastante tempo. O objetivo foi esse, colocar o carro na pista, acumular quilometragem e descobrir os pequenos problemas para que possamos corrigi-los e entender melhor o nosso carro", comentou.

O próximo passo, segundo ele, é "entender" melhor o carro. "Agora, o foco volta para a fábrica para trabalhar na correlação e nos preparar para as duas semanas no Bahrein, onde as condições serão completamente diferentes. Ainda há muito a aprender e melhorar, mas este foi um ótimo ponto de partida."

A equipe Audi completou uma semana intensa de atividades com o encerramento desta semana de testes de Barcelona no Circuito da Catalunha. Os três dias de testes forneceram à equipe dados sólidos sobre seu carro para 2026. Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg completaram mais de 140 voltas no último dia de testes.