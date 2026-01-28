Benfica e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (28) pela 8ª rodada da Champions League. O jogo ocorre às 17h, no Estádio da Luz, em Lisboa.
Escalações para Benfica x Real Madrid
Benfica: Trubin; Dedíc, Araújo, Otamendi e Dahl; Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: José Mourinho
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Gulers, Tchouaméni e Bellingham; Mastantuono, Mbappé e Vinícius Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa
Onde assistir a Benfica x Real Madrid
A partida será transmitida ao vivo na TNT e HBO Max.

