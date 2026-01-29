Bayern visita Hamburgo com missão de evitar que título da Bundesliga fique em aberto

Após sofrer sua primeira derrota na Bundesliga na última rodada, o líder Bayern de Munique tem uma missão clara neste sábado: vencer o Hamburgo na 20ª rodada e provar que o tropeço foi apenas um caso isolado.
O revés no clássico bávaro contra o Augsburg reduziu a vantagem do Bayern de 11 para 8 pontos sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund, que renovou as esperanças na corrida pelo título, que muitos já consideravam decidido.
Os jogos deste fim de semana também são mais favoráveis para o Dortmund do que para o Bayern, já que os aurinegros recebem o lanterna Heidenheim no domingo, já sabendo do resultado da partida do gigante bávaro contra o tradicional Hamburgo (14º colocado) no sábado.
O Bayern já teve a oportunidade de se reencontrar com a vitória após a derrota da semana passada, já que na quarta-feira venceu o PSV por 2 a 1 em Eindhoven, na última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Uefa, garantindo assim o segundo lugar na classificação final.
Nessa partida na Holanda, Jamal Musiala foi titular pela primeira vez desde sua grave lesão sofrida em julho e está recuperando gradualmente sua forma física.
Por trás dessa disputa atualmente unilateral entre Bayern e Dortmund, a briga pelas vagas na Liga dos Campeões, que na Alemanha correspondem aos quatro primeiros colocados da tabela, promete ser emocionante.
O surpreendente Hoffenheim está em terceiro lugar, três pontos atrás do Dortmund e três à frente do RB Leipzig (4º) e do Stuttgart (5º).
O Hoffenheim nunca havia acumulado tantos pontos (39) após 19 rodadas do campeonato alemão. A equipe pode continuar sua impressionante sequência no sábado, quando receberá o Union Berlin (9º).
Também no sábado, o Leipzig vai enfrentar o Mainz (16º) enquanto o Stuttgart vai jogar contra o Freiburg (7º).
--- Programação da 20ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:
Sexta-feira, 30 de janeiro
(16h30) Colônia - Wolfsburg
Sábado, 31 de janeiro
(11h30) Werder Bremen - B. Mönchengladbach
RB Leipzig - Mainz
Augsburg - St Pauli
Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen
Hoffenheim - Union Berlin
(14h30) Hamburgo - Bayern de Munique
Domingo, 1º de fevereiro
(11h30) Stuttgart - Freiburg
(13h30) Borussia Dortmund - Heidenheim
Classificação: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern de Munique 50 19 16 2 1 72 16 56
2. Borussia Dortmund 42 19 12 6 1 38 17 21
3. Hoffenheim 39 19 12 3 4 40 22 18
4. RB Leipzig 36 19 11 3 5 37 25 12
5. Stuttgart 36 19 11 3 5 36 26 10
6. Bayer Leverkusen 32 18 10 2 6 35 25 10
7. Freiburg 27 19 7 6 6 31 32 -1
8. Eintracht Frankfurt 27 19 7 6 6 39 42 -3
9. Union Berlin 24 19 6 6 7 24 30 -6
10. Colônia 20 19 5 5 9 28 32 -4
11. B. Mönchengladbach 20 19 5 5 9 23 32 -9
12. Wolfsburg 19 19 5 4 10 28 41 -13
13. Augsburg 19 19 5 4 10 22 36 -14
14. Hamburgo 18 18 4 6 8 17 27 -10
15. Werder Bremen 18 19 4 6 9 21 37 -16
16. Mainz 15 19 3 6 10 21 32 -11
17. St Pauli 14 19 3 5 11 17 32 -15
18. Heidenheim 13 19 3 4 12 17 42 -25
./bds/bur/mcd-dr/raa/aam/am
* AFP