Barcelona e Copenhagen se enfrentam nesta quarta-feira (28) pela última rodada da fase de liga da Champions League. O jogo ocorre às Camp Nou, na Espanha.
Escalações para Barcelona x Copenhagen
Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Casadò, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
Copenhagen: Kotarski, Meling, Pereira, Suzuki, López, Elyounoussi, Calesson, Madsen, Achouri, Cornelius, Larsson. Técnico: Jacob Neestrup.
Onde assistir a Barcelona x Copenhagen
A partida será transmitida ao vivo na HBO Max.
Tabela da Champions
