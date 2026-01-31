Baarcelona vence Elche e se mantén na liderança do Espanhol

O Barcelona venceu o Elche por 3 a 1 neste sábado (31), pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol, e abriu provisoriamente quatro pontos de vantagem na liderança sobre o Real Madrid (2º), que no domingo recebe o Rayo Vallecano.
Lamine Yamal abriu o placar aos seis minutos no estádio Martínez Valero depois de receber um passe de Dani Olmo, driblar o goleiro Iñaki Peña e mandar a bola para as redes.
No entanto, o Elche (12º) respondeu aos 29 com Álvaro Rodríguez, que invadiu a área e bateu cruzado no canto esquerdo de Joan García.
Depois desse empate, o Barça reagiu atacando com mais verticalidade e criou várias chances até Ferran Torres (40') recolocar a equipe à frente depois de boa jogada de Frenkie de Jong.
No segundo tempo, Marcus Rashford (72') fechou o placar aproveitando cruzamento de Yamal que a zaga do Elche não conseguiu cortar.
Com a vitória, o Barça soma 55 pontos na tabela, contra 51 do Real Madrid, que agora tem a obrigação de vencer o Rayo Vallecano no Santiago Bernabéu se não quiser ficar para trás na briga pelo título.
"Era importante para nós conquistar os três pontos. Fizemos um jogo fantástico, com exceção dos minutos finais", disse o técnico do Barça, Hansi Flick, na entrevista coletiva após a vitória.
- Atlético tropeça com Levante -
Mais cedo, o Atlético de Madrid tropeçou no estádio Ciutat de Valencia ao ficar no 0 a 0 com o vice-lanterna Levante.
Com esse empate, Atlético o segue na terceira colocação, mas agora a dez pontos do líder Barcelona.
Outra má notícia para o time 'colchonero' foi a lesão do atacante Alexander Sorloth em um choque de cabeça com o zagueiro Matías Moreno, num lance em que ambos tiveram que ser substituídos.
Em comunicado nas redes sociais, o Atlético de Madrid informou que Sorloth teve um "traumatismo craniano que causou um corte profundo" e passará por "exames complementares" para determinar o grau da lesão.
Nos demais jogos disputados neste sábado, o Villarreal (4º) empatou com o Osasuna (9º) em 2 a 2 e se manteve distante dos líderes do campeonato, enquanto o lanterna Oviedo venceu o Girona (11º) por 1 a 0.
--- Jogos da 22ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 30 de janeiro
Espanyol - Alavés 1 - 2
Sábado, 31 de janeiro:
Real Oviedo - Girona 1 - 0
Osasuna - Villarreal 2 - 2
Levante - Atlético de Madrid 0 - 0
Elche - Barcelona 1 - 3
Domingo, 1º de fevereiro:
(10h00) Real Madrid - Rayo Vallecano
(12h15) Betis - Valencia
(14h30) Getafe - Celta Vigo
(17h00) Athletic Bilbao - Real Sociedad
Segunda-feira, 2 de fevereiro:
(17h00) Mallorca - Sevilla
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Barcelona 55 22 18 1 3 60 23 37
2. Real Madrid 51 21 16 3 2 45 17 28
3. Atlético de Madrid 45 22 13 6 3 38 17 21
4. Villarreal 42 21 13 3 5 39 23 16
5. Espanyol 34 22 10 4 8 26 27 -1
6. Betis 32 21 8 8 5 34 27 7
7. Celta Vigo 32 21 8 8 5 29 23 6
8. Real Sociedad 27 21 7 6 8 29 29 0
9. Osasuna 26 22 7 5 10 26 27 -1
10. Alavés 25 22 7 4 11 20 27 -7
11. Girona 25 22 6 7 9 21 36 -15
12. Elche 24 22 5 9 8 30 32 -2
13. Sevilla 24 21 7 3 11 28 33 -5
14. Athletic Bilbao 24 21 7 3 11 20 30 -10
15. Valencia 23 21 5 8 8 22 33 -11
16. Rayo Vallecano 22 21 5 7 9 17 28 -11
17. Getafe 22 21 6 4 11 16 27 -11
18. Mallorca 21 21 5 6 10 24 33 -9
19. Levante 18 21 4 6 11 24 34 -10
20. Real Oviedo 16 22 3 7 12 12 34 -2
