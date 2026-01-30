Australianos conquistam o bi na duplas mistas do Australian Open

Olivia Gadecki e John Peers venceram em casa. MARTIN KEEP / AFP

A torcida australiana pôde fazer a festa com Olivia Gadecki e John Peers, que conquistaram o bicampeonato de duplas mistas do Australian Open.

Na decisão, os tenistas da casa superaram os franceses Kristina Mladenovic e Manuell Guinard, que na semifinal eliminaram a brasileira Luisa Stefani e o salvadorenho Marcelo Arévalo.

O jogo foi definido em três sets e Gadecki e Peers venceram de virada, parciais de 4/6, 6/3 e 10/8.

Este foi o segundo título de Grand Slam da carreira de Olivia Gadecki, que tem 23 anos e é a número 53 do ranking de duplas da WTA e 172ª em simples.

Para John Peers, de 37 anos e natural de Melbourne esta foi sua sétima final de Major e o quarto título.

Além das duas conquistas com Gadecki, ele também foi campeão nas mistas no Us Open em 2022, com a compatriota Storm Sanders, e venceu as duplas masculinas do Australian Open de 2017, ao lado do finlandês Henri Kontinen.

Ex-número 2 do mundo nas duplas em março de 2017, Peers atualmente ocupa o 51º lugar na especialidade.

Apesar do título, eles não somarão pontos nos respectivos rankings, porque os jogos de duplas mistas são disputados somente em Grand Slam, Jogos Olímpicos e a United Cup.

