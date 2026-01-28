Atual campeão PSG e Real Madrid terão que disputar repescagem da Champions

O atual campeão, Paris Saint-Germain, e o finalista da última edição, Inter de Milão, juntamente com o Real Madrid, 15 vezes campeão do torneio, terão que disputar a repescagem em fevereiro para tentar chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Outras equipes que já conquistaram a principal competição europeia, como Juventus, Borussia Dortmund e Benfica, também estarão nesses playoffs após a oitava e última rodada da fase de liga, disputada nesta quarta-feira (28).

Ao lado do Real Madrid, que perdeu por 4 a 2 em Lisboa para o Benfica, outro time espanhol estará na fase de 32 avos de final: o Atlético de Madrid, que foi derrotado em casa pelo Bodo/Glimt, da Noruega, por 2 a 1.

As duas equipes madrilenhas, assim como PSG, Inter e Juventus, disputarão a repescagem, em dois jogos, como cabeças de chave, o que significa que jogarão a partida de volta em casa.

Os de ida serão disputados em 17 e 18 de fevereiro, enquanto os de volta nos dias 24 e 25 do mesmo mês.

O Real Madrid comandado pelo técnico Álvaro Arbeloa caiu para a nona posição na classificação da Liga dos Campeões, que conta com 36 equipes, ao ser derrotado em Lisboa por 4 a 2 pelo Benfica de José Mourinho, numa partida que teve um final épico.

O astro Kylian Mbappé abriu o placar aos 30 minutos, mas o time português virou com dois gols do atacante norueguês Andreas Schjelderup (36' e 54').

Mbappé voltou a marcar e deixou tudo igual pouco depois (58'), mas Vangelis Pavlidis fez 3 a 2 para o Benfica convertendo um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45'+5).

O time português ainda precisava de mais um gol. E ele veio da forma mais inusitada, no último lance do jogo: numa cobrança de falta, o goleiro ucraniano Anatoliy Trubin foi para a área e marcou de cabeça, para o delírio da torcida no Estádio da Luz (90'+8).

O PSG do técnico Luis Enrique, por sua vez, não conseguiu mais do que um empate em 1 a 1 no Parque dos Príncipes contra o inglês Newcastle, que também se classificou para a repescagem.

Uma das maiores surpresas da última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões foi a derrota do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano para o modesto time norueguês Bodo/Glimt.

Os comandados de Diego Pablo Simeone saíram na frente com um gol do atacante Alexander Sorloth (15'), mas dois gols do Bodo no segundo tempo condenaram o Atlético a um confronto decisivo nos playoffs em fevereiro, valendo vaga nas oitavas de final.

O sorteio dos confrontos da repescagem será nesta sexta-feira (30).