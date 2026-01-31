Atlético-MG vence Pouso Alegre de virada e fica perto de vaga no Grupo A do Mineiro

Depois de estrear com empate no Campeonato Brasileiro, ao ficar no 2 a 2 com o Palmeiras, o Atlético-MG venceu neste sábado o Pouso Alegre, de virada, por 3 a 1, no estádio Manduzão, em Pouso Alegre (MG), pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

Foi a segunda vitória consecutiva do Atlético no Mineiro. Na rodada passada, havia vencido o rival Cruzeiro, por 2 a 1, no clássico. Os gols foram de Reinier, Cuello e Ruan para o Atlético-MG. Gabriel Tota fez o gol do Pouso Alegre.

O time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli ocupa a segunda colocação do Grupo A, com oito pontos, um a menos do que a URT, dentro da zona de classificação para as semifinais. O Pouso Alegre segue com sete pontos e aparece na segunda colocação do Grupo B.

O primeiro tempo teve maior controle de posse do Atlético-MG, mas com dificuldades na criação. O Pouso Alegre se fechou bem e aproveitou os espaços quando teve a bola. Quem abriu o placar foi o time da casa. Aos 21 minutos, Gabriel Tota recebeu na entrada da área, ganhou de Preciado, girou e bateu no ângulo, sem chances para Everson, marcando um golaço.

Em desvantagem, o Atlético aumentou o volume ofensivo e criou chances com Scarpa, Alexsander e Cuello, que parou em boa defesa de Anderson Paulo. Faltou precisão nas finalizações. O Pouso Alegre sustentou a vantagem até o intervalo, apoiado na eficiência ofensiva e na solidez defensiva.

O Atlético Mineiro voltou com tudo no segundo tempo e, antes dos oito minutos, já havia virado o jogo, além de ter um gol anulado. Aos cinco, Gustavo Scarpa avançou pela direita e cruzou na medida para Reinier marcar de cabeça.

Três minutos depois, Cuello tabelou com Reinier, foi até a linha de fundo e cruzou. A bola desviou na zaga, enganou o goleiro e entrou. Depois de alguns sustos e de quase sofrer o empate, o Atlético liquidou o jogo aos 42 minutos. Ruan iniciou a jogada e apareceu no ataque. Ele recebeu pela esquerda, ganhou da marcação, cortou para o meio e finalizou com categoria no canto, marcando um bonito gol.

O próximo compromisso do Atlético-MG será pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 19h. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético entra em campo no sábado, contra o Athletic Club, às 18h30, na Arena MRV. Já o Pouso Alegre joga no mesmo dia, às 16h30, contra o Democrata, em Pouso Alegre.

FICHA TÉCNICA

POUSO ALEGRE 1 X 3 ATLETICO-MG

POUSO ALEGRE - Anderson (Thiago Braga), Da Silva, Vitão, Xandão e Matheus Nunes; Mage (Thomas Agustin), Romarinho, Alexandre Pena e Gabriel Tota; Jonathan Kauan (Diego Porfírio) e De Paula (Marcelinho). Técnico: Danilo.

ATLETICO-MG - Everson: Preciado (Natanael), Román (Ruan), Vítor Hugo (Alexsander) e Pascini; Franco, Alexsander, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Renier e Cuello (Minda). Técnico: Jorge Sampaoli.

GOLS - Gabriel Tota, aos 21 minutos do primeiro tempo; Reinier, aos 5, Cuello, aos 8 e Juan aos 43, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Xandão e Gabriel Tota (Pouso Alegre); Cuello e Renier (Atletico-MG).

ÁRBITRO - Ronei Cândido Alves (MG).

RENDA - R$ 697.010,00

PÚBLICO - 11.413 presentes