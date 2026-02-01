Atletas detonam arbitragem no San-São: 'Ele mandou o lateral do Santos tomar naquele lugar'

O clássico entre São Paulo e Santos tem ingredientes de sobra para ser quente. Porém, o primeiro tempo do duelo deste sábado (31) pelo Paulistão foi marcado por polêmicas de arbitragem. O juiz João Vitor Gobi tomou decisões que não agradaram nem a são-paulinos, nem a santistas.

Só no primeiro tempo, foram cinco cartões amarelos, sendo dois para Gabriel Menino, que acabou sendo penalizado com a expulsão. Além das punições, diversos lances foram marcados pelas palavras duras do árbitro para os jogadores de ambas as equipes. Indignados, Zé Rafael e Sabino deram sérias entrevistas antes de seguirem para os vestiários.

"Queria relatar um ocorrido durante o jogo. O árbitro, na segunda partida consecutiva que ele apita jogo nosso, ele falta com respeito com nossos atletas", declarou Zé Rafael, volante do Santos. "Xingou nosso lateral, o Lira, mandou ele para aquele lugar. Depois quer exigir respeito. Tem que ser tomada uma atitude. Quando a gente xinga o árbitro, a gente é punido. Quero ver o que vai acontecer com ele, não é a primeira vez. Alguém tem que tomar uma posição e analisar a atitude dele em campo."

Apesar de lados opostos, Sabino, que é defensor do São Paulo, saiu em defesa do companheiro de trabalho santista e também discordou da postura do juiz durante a primeira etapa no MorumBis.É inacreditável como os árbitros brasileiros forçam para ter polêmica. Não sou de falar de arbitragem. Eles pedem respeito, mas não respeitam", comentou o zagueiro tricolor.