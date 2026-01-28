Arsenal termina fase de liga da Champions com 100% de aproveitamento; Bayern passa em 2º

O Arsenal terminou a primeira fase da Liga dos Campeões como 100% de aproveitamento em oito jogos, enquanto o Bayern de Munique avançou na segunda colocação.

As duas equipes foram as únicas que chegaram à última rodada, disputada integralmente nesta quarta-feira (28), já classificadas para as oitavas de final.

Os 'Gunners' garantiram a liderança (24 pontos) com a vitória em casa sobre o já eliminado e lanterna Kairat Almaty por 3 a 2, enquanto o Bayern (21 pontos) derrotou o PSV por 2 a 1 em Eindhoven.

No Emirates Stadium, o time londrino abriu o placar logo aos dois minutos por meio do sueco Viktor Gyökeres, mas o Kairat Almaty empatou pouco depois com o português Jorginho cobrando pênalti (7').

Mas esse foi o fim do susto, já que antes mesmo do intervalo o Arsenal abriu dois gols de vantagem graças ao alemão Kai Havertz (15') e ao brasileiro Gabriel Martinelli (36').

No segundo tempo, já nos acréscimos, outro brasileiro, Ricardinho (90'+3), descontou para o time cazaque.

Por sua vez, o Bayern de Munique se deu bem fora de casa e venceu por 2 a 1 o PSV, que com a derrota acabou eliminado.

O time do técnico Vincent Kompany, que precisava de pelo menos um empate para garantir a segunda colocação, abriu o placar depois do intervalo por meio de Jamal Musiala (58') e os holandeses empataram com Ismael Saibari (78'), mas Harry Kane apareceu nos minutos finais para marcar o gol da vitória do Bayern (84').

As duas primeiras posições eram as mais cobiçadas na classificação da fase de Liga da Champions, pois garantiam a vantagem de fazer todos os jogos de volta da fase de mata-mata em casa, das oitavas às semifinais.

A missão cumprida para Arsenal e Bayern traz tranquilidade para as duas equipes, que lideram respectivamente a Premier League e a Bundesliga, apesar das derrotas no último fim de semana em seus campeonatos nacionais, contra Manchester United e Augsburg.

Ambos podem agora esquecer a Champions até às oitavas de final, em meados de março.