Alcaraz x Djokovic: data, horário e onde assistir à final do Australian Open 

Alcaraz (E) e Djokovic se enfrentam neste domingo. Montagem sobre fotos de Martin Keep / AFP

Está definida a final do primeiro Grand Slam da temporada. No domingo (1º), o sérvio Novak Djokovic encara o espanhol Carlos Alcaraz na decisão do Australian Open.

A partida, entre o atual número 1 do mundo e uma das lendas do esporte, que busca seu 25º título de major, acontece às 5h30min (horário de Brasília). O jogo será realizado na Rod Laver Arena, quadra central do complexo em Melbourne.

Para chegar à decisão, os dois tenistas precisaram enfrentar longas batalhas de cinco sets.

Na semifinal mais longa da história do grand slam australiano, Alcaraz viu o adversário Alexander Zverev sacar para o jogo, mas em partida que durou 5h27min, fechou em 3 a 2.

Na outra semifinal, Djoko eliminou o italiano Janik Sinner, e interrompeu a sequência de enfrentamentos entre os dois ídolos da nova geração.

Horário e onde assistir a Alcaraz x Djokovic

Data: 1º/02/2026, no domingo

1º/02/2026, no domingo Horário: 5h30min

5h30min Onde assistir: ESPN e Disney+