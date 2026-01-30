Alcaraz vence batalha contra Zverev e vai disputar sua primeira final no Australian Open

Ler resumo

Alcaraz celebra vitória e inédita vaga na final na Austrália. IZHAR KHAN / AFP

A espera de Carlos Alcaraz para estar presente em uma final de Australian Open irá terminar no domingo (1º), quando ele entrar em quadra na Rod Laver Arena, em Melbourne, para tentar conquistar o único Grand Slam que lhe falta.

Mas para garantir esse lugar, o atual líder do ranking mundial precisou superar uma batalha, contra o alemão Alexander Zverev, terceiro do mundo e finalista da temporada passada.

Alcaraz venceu o confronto por 3 sets a 2, parciais de 6/4, 7/6 (7-5), 6/7 (3-7), 6/7 (4-7) e 7/5, após cinco horas e 27 minutos de partida.

— Estou feliz pela minha primeira final em Melbourne, é algo que busquei muito. São duas semanas fantásticas para mim, mas hoje quero ficar com o apoio do público, seu incentivo me levou para frente em cada ponto. Sou muito agradecido — disse Alcaraz, após o jogo.

Esta será a quarta final seguida do espanhol em torneios do Grand Slam. Aos 22 anos e 272 dias, ele se torna o mais jovem da Era Aberta (desde 1968) a atingir esse feito.

O jogo

Alcaraz chegou a abrir 2 sets a 0. IZHAR KHAN / AFP

O jogo começou bastante equilibrado, com os dois jogadores confirmando os saques. No sétimo game, o alemão evitou ser quebrado, mas acabaria por perder o serviço no nono game e logo depois Alcaraz sacou para marcar 6 a 4, após vencer 85% dos pontos jogados com o primeiro saque.

Na segunda parcial, começou com Zverev salvando o saque e quebrando o espanhol no sexto game (4-2). O alemão sacou para fechar o set, mas perdeu o serviço no nono game e sem novas quebras a disputa chegou ao tie-break, onde os dois jogadores confirmaram os pontos de saque até Alcaraz conseguir o único mini-break (ponto no saque adversário), marcar 7 a 5 e ampliar a vantagem para 2 sets a 0.

O terceiro set seguiu equilibrado em com o placar em 4 a 4, o número 1 do mundo foi para o saque e, mesmo sentindo dores na perna direita conseguiu fazer 5 a 4. Apesar das dificuldades física, que limitavam sua movimentação, Alcaraz se manteve até o tie-break, onde finalmente Zverev conseguiu usar a vantagem física para fazer 7 a 3 e diminuir o placar.

A partida seguia em alto nível e mesmo com o espanhol sentindo algumas dificuldades, o quarto set foi disputado sem quebras de saque e mais uma vez o tie-break foi necessário e mais uma vez Zverev levou a melhor, após engatar três pontos seguidos e marcar 7 a 4, levando o jogo para um quinto set.

O set decisivo teve uma quebra de saque favorável à Zverev, logo no primeiro game. Em vantagem, o alemão administrou o placar, evitando algumas chances de break point de Alcaraz, até sacar em 5 a 4.

Zverev chegou a sacar para ganhar o jogo. MARTIN KEEP / AFP

Com boas devoluções, o espanhol devolveu a quebra e empatou o set em 5 a 5. Logo depois, Carlos Alcaraz sacou e virou a disputa e, quando se imaginava um novo tie-break, com Alexander Zverev sacando com 40-30, o espanhol aproveitou dos erros de forehand do alemão e outro em um backhand, para quebrar o saque e vencer o set por 7 a 5 e o jogo por três sets a dois, a semifinal mais longa da história do Australian Open.

— Hoje, ganhei porque acreditei nas minhas possibilidades, você precisa acreditar sempre. Fisicamente, posso dizer que foi um dos jogos mais exigentes que já disputei. Já tinha estado numa situação assim antes, por isso sabia que tinha que colocar todo o coração na partida, lutar até a última bola. Estou muito orgulhoso de como lutei e de como virei o jogo — avaliou Alcaraz, que agora espera a definição entre Jannik Sinner e Novak Djokovic para conhecer seu adversário da final.



