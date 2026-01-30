Alcaraz supera Zverev em batalha de mais 5 horas e avança à final do Aberto da Austrália

O espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do ranking mundial, se classificou para sua primeira final do Aberto da Austrália ao vencer nesta sexta-feira (30) o alemão Alexander Zverev (N.3) na semifinal em uma batalha de 5 horas e 27 minutos.

Alcaraz superou o alemão com parciais de 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 6-7 (4/7) e 7-5.

O espanhol de 22 anos, que chegou a vomitar devido ao grande esforço, perdia o quinto set por 5-3, mas conseguiu uma reação impressionante e, no domingo, vai buscar o título em Melbourne contra o vencedor da segunda semifinal, que será disputada entre o italiano Jannik Sinner (N.2) e o sérvio Novak Djokovic (N.4).

Sinner é o defensor do título e enfrentou Alcaraz nas finais dos três últimos torneios do Grand Slam, enquanto Djokovic ambiciona o 11º título no Aberto da Austrália e 25º 'Major' da carreira, o que constituiria um recorde absoluto.

Alcaraz é o jogador mais jovem da história a alcançar a final nos quatro torneios do Grand Slam. O Aberto da Austrália é justamente o único que falta no seu currículo.

A regularidade do tenista espanhol segue impressionando, com sua quarta final consecutiva de Grand Slam, a oitava da carreira.

"Hoje, ganhei porque acreditei nas minhas possibilidades, você precisa acreditar sempre. Fisicamente, posso dizer que foi um dos jogos mais exigentes que já disputei. Já tinha estado numa situação assim antes, por isso sabia que tinha que colocar todo o coração na partida, lutar até a última bola. Estou muito orgulhoso de como lutei e de como virei o jogo", declarou Alcaraz.

"Estou feliz pela minha primeira final em Melbourne, é algo que busquei muito. São duas semanas fantásticas para mim, mas hoje quero ficar com o apoio do público, seu incentivo me levou para frente em cada ponto. Sou muito agradecido", completou.