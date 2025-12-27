Zico e Arrascaeta poderiam jogar juntos? Confira a resposta do maior jogador da história do Flamengo

Em 2025, Arrascaeta fez 25 gols e deu 20 assistências. Adriano Fontes / Flamengo

Destaque do Flamengo e do futebol brasileiro em 2025, Arrascaeta recebeu elogios do maior ídolo da história do Rubro-Negro. Durante participação no programa Redação SporTV desta sexta-feira (26), Zico foi perguntado se seria possível atuar ao lado do uruguaio.

— Claro que jogaria. Ele começou pelo lado esquerdo e veio chegando para o meio. Eu comecei na direita e fui chegando para o meio (risos). Jogava com Tita, Lico, Adílio... O importante é todo mundo estar bem e com vontade de fazer isso, treinado para fazer. Quanto mais talento, melhor; mais qualidade. Você já sabe de onde a bola vem, pode ir no escuro que ela vai chegar — respondeu.

Zico apontou uma mudança que fez Arrascaeta ser o jogador mais decisivo do Flamengo em 2025, com 25 gols e 20 assistências:

— Tem muito a ver com o Filipe Luís. Ele entendeu e sabe quem é o cara que decide, que faz gol. Prepara tudo para o Arrascaeta chegar na área e deu mais liberdade para ele não voltar tanto. Deixa outro correr. Tem que ficar perto do gol. Converso muito com o Filipe, e ele disse que tinha que colocar alguém para decidir a bola final. As jogadas são todas preparadas para o Arrascaeta chegar. Tem que utilizar o que o jogador tem de melhor. Não tem ninguém que finaliza melhor do que o Arrascaeta no Flamengo hoje. Ele inicia a jogada e chega para fazer — comentou Zico.

Com os títulos conquistados, Arrascaeta ultrapassou Zico como o maior campeão da história do Flamengo, com 17 títulos.

Jogo das Estrelas 2025

Neste sábado (27), a partir de 16h, ocorre o tradicional Jogo das Estrelas, no Maracanã. O evento contará com jogadores em atividade, como Arrascaeta, Jorginho e Léo Ortiz, do Flamengo e Breno Bidon, do Corinthians. Entre os ex-atletas estarão Júnior, Romário, Denílson, Renato Portaluppi, Zé Roberto, Verón, Leonardo, Rafinha, Petkovic, Grafite, entre outros.