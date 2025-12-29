Zâmbia x Marrocos hoje: tudo sobre a partida decisiva da Copa Africana das Nações

A fase de grupos da Copa Africana das Nações chega ao fim esta semana. Nesta segunda-feira (29), o Marrocos, futuro adversário do Brasil na Copa do Mundo, enfrenta a Zâmbia e pode garantir a classificação às oitavas como líder do Grupo A.
A partida ocorre às 16h, no estádio Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. A seleção do técnico Walid Regragui vai contar com o reforço importante do lateral Hakimi, que volta de lesão e estará disponível para a última rodada.
Hakimi teve uma lesão no tornozelo esquerdo no início de novembro em partida contra o Bayern de Munique pela Champions League e, desde então não entra em campo. O lateral do PSG foi desfalque na conquista da Copa Intercontinental sobre o Flamengo.
Com seu capitão de volta, o Marrocos vai para a última rodada da Copa Africana das Nações como líder do Grupo A, com quatro pontos. Na sequência vem Mali e Zâmbia, ambos com dois pontos. Se classificam os dois melhores de cada chave e os quatro melhores terceiro colocados.
Onde assistir à Copa Africana de Nações
A CAN é transmitida na BandSports (TV fechada) e no canal Esporte na Band, no Youtube.
Última rodada - Grupo A
- Zâmbia x Marrocos — segunda-feira (29), às 16h
- Comores x Mali — segunda-feira (29), às 16h
Prováveis escalações de Zâmbia x Marrocos
Zâmbia: Mwanza; Banda, Chanda, Kangwa e Tembo; Simukonda, Sakala e Musonda; Fashion Sakala, Patson Daka e Lameck Banda. Técnico: Moses Sichone.
Marrocos: Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq e Salah-Eddine; Amrabat, Ounahi e El Aynaoui; Brahim Díaz, Saibari e El Kaabi. Técnico: Walid Regragui.
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲