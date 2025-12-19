Xabi Alonso evita polêmica após risadas de Vini Júnior no banco do Real: 'Não vi as imagens'

O Real Madrid bateu o Talavera por 3 a 2 na última quarta-feira, 17, avançando na Copa do Rei. Vinicius Júnior ficou no banco de reservas no triunfo do time merengue.
Na reta final da partida, quando o placar apontava 3 a 1 para o Real Madrid, o Talavera conseguiu descontar. Pouco depois, imagens mostraram O brasileiro Vinicius Júnior dando risadas no banco de suplentes.
A mídia espanhola destacou a situação depois da partida. O técnico do time merengue, Xabi Alonso, foi questionado sobre o assunto, mas preferiu evitar polêmicas e saiu pela tangente, sem falar diretamente sobre o assunto.
"Não vi as imagens, conseguimos passar de fase e já estamos pensando no Sevilla", disse Xabi Alonso de forma evasiva, citando o confronto deste sábado, 20, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.
Vinicius Júnior vive um longo jejum no Real Madrid. O atacante revelado pelo Flamengo está sem balançar as redes desde o dia 4 de outubro, em partida contra o Villarreal, por La Liga. "A fase de Vinicius é questão de tempo. Não tenho dúvidas de que ele vai chegar ao gol. Tomara que seja amanhã", afirmou o treinador.
Xabi Alonso também foi perguntado sobre o momento de Rodrygo na equipe. "Creio que foi uma boa notícia ver tudo o que ele contribuiu nas últimas partidas, o equilíbrio que deu tanto com a bola como sem ela. Ele dá continuidade ao jogo, se associa bem em espaços reduzidos e entre as linhas", elogiou o comandante.