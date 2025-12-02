Xabi Alonso evita comentar rumores sobre seu futuro: 'Muito a disputar'

Pressionado após três empates seguidos no Campeonato Espanhol, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, evitou comentar nesta terça-feira (2) os rumores sobre seu futuro no clube, afirmando que ainda há um longo caminho a percorrer.

"Não são perguntas para mim. Meu foco está no jogo de amanhã, na preparação. Falta muito e está tudo equilibrado. Temos muito a disputar e as coisas podem mudar", declarou Alonso em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Athletic Bilbao, em jogo antecipado da 19ª rodada do Espanhol.

Em relação às dúvidas quanto a seu trabalho à frente da equipe, o técnico merengue respondeu que sabe lidar "com as exigências e as críticas" e que está focado apenas em melhorar para poder "disputar tudo" no final da temporada.

Diante da insistência dos jornalistas, Alonso não quis responder sobre se corre o risco de ser demitido depois do jogo contra o Athletic, revelando que conversou com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.

"Voltei a falar [com o presidente] e a conversas são muito positivas, de bom tom, querendo reverter os resultados", afirmou.

O treinador também reconheceu que a equipe caiu de produção desde as vitórias sobre o Barcelona (2 a 1), no final de outubro, e sobre o Valencia (4 a 0), no início de novembro.

"Perdemos um pouco da qualidade e energia, todos nós fomos afetados", explicou.

O Real Madrid soma 33 pontos no Campeonato Espanhol, um atrás do líder Barcelona.