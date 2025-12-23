WTA divulga calendário do tênis feminino em 2026 e confirma SP Open para setembro

A quadra Maria Esther Bueno, no Parque Villalobos, a principal do SP Open. Fotojump / Divulgação/SP Open

A Associação de Tênis Feminino (WTA) divulgou nesta terça-feira (23) o calendário do circuito para a próxima temporada. No total serão 54 torneios.

Os dois primeiros eventos serão o WTA 500 de Brisbane, na Austrália, que começará no dia 4 de janeiro, e o WTA 250 de Auckland, na Nova Zelândia, que terá início no dia seguinte.

Dos 54 torneios, quatro são os tradicionais Grand Slam. O Australian Open inicia no dia 18 de janeiro. A partir de 24 de maio será a vez de Roland Garros. Um mês depois, no dia 29 de junho, o tênis desembarca na grama sagrada de Wimbledon. No último dia de agosto (31), o US Open terá seus primeiros jogos.

Na lista da WTA, serão 22 torneios da série 250, outros 17 de nível 500 e mais 10 da categoria 1.000. A distribuição das competições ainda envolve o WTA Finals, em novembro, encerrando a temporada.

SP Open

O Brasil voltará a receber um evento do WTA. A partir de 14 de setembro, o SP Open terá sua segunda edição.

A competição brasileira mais uma vez terá a forte concorrência do WTA 500 de Guadalajara (México) programado para o mesmo período.