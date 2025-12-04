"Voltar para um time grande": Walter é anunciado por novo clube e disputará primeira divisão estadual em 2026

Walter foi anunciado pelo quinto clube em 2025. Atlético de Alagoinhas / Divulgação

O atacante Walter está de clube novo. Aos 36 anos, o ex-Inter foi anunciado pelo Atlético de Alagoinhas, da Bahia, e disputará a primeira divisão estadual em 2026. Recentemente, ele havia fechado com o Samambaia, do Distrito Federal, mas optou por um novo desafio na carreira.

Em 2025, o atacante defendeu o Tupy, de Goiás, o Guarany Alagoano, de Alagoas, e o CRA, do Mato Grosso do Sul, equipe em que conquistou o acesso à primeira divisão estadual. O ano foi positivo para Walter, que ainda conseguiu vencer um dos inimigos que teve na carreira: a balança. Ele perdeu 48 quilos e voltou a ter uma forma física adequada para o esporte.

Para 2026, Walter já terá o desafio de disputar o Campeonato Baiano, além da Série D do Campeonato Brasileiro. A pré-temporada da equipe já começou e ele treina com o grupo de jogadores.

— Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Pude voltar para um time grande e vou trabalhar bem. Os trabalhos estão sendo muito bons, tem ótimos profissionais. Estou muito feliz e empolgado por ter essa chance para aproveitar — disse Walter.

Campeão da Libertadores de 2010 pelo Inter, Walter chega ao 25° clube de sua carreira. Ele tem contrato com o Atlético de Alagoinhas até setembro do próximo ano e garante que vai seguir no clube até o término do vínculo.

— O meu contrato é até setembro. E, em nome de Jesus, vou seguir até o fim. Vai dar certo. Em nome de Jesus, já deu certo — respondeu Walter, orgulhoso.

A estreia do Atlético Alagoinhas no Campeonato Baiano será no dia 10 de janeiro, contra o Vitória, fora de casa.

Confira a nota oficial divulgada pelo Atlético de Alagoinhas

O Alagoinhas Atlético Clube SAF tem a honra de anunciar a chegada de Walter, atacante experiente, decisivo e conhecido por sua capacidade de mudar jogos com talento, força e personalidade.

Com passagens marcantes pelo futebol brasileiro e internacional, Walter chega para acrescentar qualidade, liderança e faro de gol ao elenco que defenderá nossas cores em 2026.

A torcida carcará recebe um atleta de trajetória marcante, acostumado a grandes desafios — e que agora veste o manto tricolor para escrever um novo capítulo de glórias.

Os 25 clubes da carreira de Walter