Vôlei Renata vence clássico brasileiro e encaminha vaga na semifinal do Mundial de Clubes 

Jogadoras de Campinas festejam vitória. Volleyball World / Divulgação

O Vôlei Renata, de Campinas (SP), se recuperou da derrota na estreia do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, e venceu o clássico brasileiro diante do Praia Clube, de Uberlândia (MG), nesta quarta-feira (17), por 3 a 1 (25/22, 25/19, 22/25 e 25/23). Com o resultado, o time paulista assumiu o segundo lugar do Grupo A e se aproximou de uma vaga nas semifinais da competição que está sendo disputada em Belém, no Pará.

Para se classificar, o Vôlei Renata precisa vencer o Al-Rayyan, do Catar, na última rodada, Já o Praia Clube terá que derrubar o Warta Zawiercie, da Polônia, que lidera o grupo.

Com 21 acertos, o ponteiro Adriano foi o maior pontuador da equipe de Campinas e da partida. O central Judson e o oposto Acerola terminaram com 13 pontos, cada.

Pelo Praia, que caiu para o terceiro lugar da chave, os pontas Lucas Loh e Paulo Vinícios marcaram 15 vezes, cada, enquanto o oposto Franco terminou com 14 pontos.

Poloneses ganham a segunda

Warta Zawiercie lidera Grupo A. Volleyball World / Divulgação

No outro jogo do Grupo A, o Warta Zawiercie fez 3 a 0 sobre o Al-Rayyan, com parciais de 25/10, 25/19 e 25/14 e se manteve na liderança.

Assim como na vitória sobre o Praia Clube, nas estreia, o ponteiro estadunidense Aaron Russell terminou como o maior pontuador do vice-campeão europeu, com 14 pontos.

Italianos vencem japoneses no tie-break

Semeniuk fez 17 pontos para o Perugia. Volleyball World / Divulgação

Pelo Grupo B, o Umbria Volley Perugia, Itália, fez 3 a 2 sobre o Osaka Bluteon, do Japão. As parciais foram de 23/25, 25/16, 25/22, 23/25 e 23/21, após duas horas e 17 minutos de jogo.

Com duas vitórias e cinco pontos, o Perugia lidera o grupo, seguido pelo Sada Cruzeiro, que na abertura da rodada fez 3 a 0 sobre o Asswehly SC Volleyball, da Líbia.

O oposto tunisiano Wassim Ben Tara marcou 20 pontos para os poloneses.

Como está sendo disputado o Mundial

O Mundial tem oito times divididos em dois grupos de quatro, que enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B estão Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

Perugia 3 x 0 Asswehly

Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube

Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

Sada Cruzeiro 3 x 0 Asswehly

Perugia 3 x 2 Osaka Bluteon

Al-Rayyan 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 3 x 1 Praia Clube

Quinta-feira (18)

10h30 - Sada Cruzeiro x Perugia

13h - Asswehly x Osaka Bluteon

17h - Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30 - Vôlei Renata x Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais - 15h e 18h30

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar

18h30 - Final

Onde assistir o Mundial de Clubes:

O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).











