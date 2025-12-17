Vôlei Renata perde para poloneses na estreia do Mundial de Clubes Masculino

A rodada de abertura do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, que começou a ser disputado nesta terça-feira (16), em Belém (PA), foi encerrada com um grande confronto entre Brasil x Polônia. Melhor para o Warta Zawiercie, atual vice-campeão europeu, que fez 3 a 2 sobre o Vôlei Renata, de Campinas (SP). As parciais foram de 25/19, 25/27, 25/19, 20/25 e 16/14 , após duas horas e 13 minutos de jogo.
Com o resultado, o time brasileiro somou um ponto e está em terceiro lugar no Grupo A, que é liderado pelo Praia Clube, de Uberlândia (MG), que fez 3 a 0 sobre o Al-Rayyan, do Catar. As equipes brasileiras irão se enfrentar na quarta-feira (17) às 20h30min (de Brasília).
Com 11 pontos de saque, o time polonês conseguiu se impor em um confronto marcado por 75 erros, 38 do Warta Zawiercie e 37 do Vôlei Renata.
O ponteiro estadunidense Aaron Russell e o oposto Bartłomiej Bołądź, ambos com 19 acertos, foram os principais pontuadores da equipe polonesa e do jogo.
No time de Campinas, o ponta Adriano anotou 17 pontos, enquanto o central Judson e o oposto Acerola marcaram 13, cada.
Como será disputado o Mundial
O Mundial tem oito times divididos em dois grupos de quatro, que enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B estão Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (16)
- Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon
- Perugia 3 x 0 Asswehly
- Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube
- Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie
Quarta-feira (17)
- 10h - Sada Cruzeiro x Asswehly
- 13h - Perugia x Osaka Bluteon
- 17h - Al-Rayyan x Warta Zawiercie
- 20h30 - Vôlei Renata x Praia Clube
Quinta-feira (18)
- 10h - Sada Cruzeiro x Perugia
- 13h - Asswehly x Osaka Bluteon
- 17h - Praia Clube x Warta Zawiercie
- 20h30 - Vôlei Renata x Al-Rayyan
Sábado (20)
- Semifinais - 15h e 18h30
Domingo (21)
- 15h - Disputa do 3º lugar
- 18h30 - Final
Onde assistir o Mundial de Clubes:
O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).