Vôlei Renata perde para poloneses na estreia do Mundial de Clubes Masculino

Bieniek (C) marcou 12 pontos para o Warta Zawiercie. Volleyball World / Divulgação

A rodada de abertura do Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, que começou a ser disputado nesta terça-feira (16), em Belém (PA), foi encerrada com um grande confronto entre Brasil x Polônia. Melhor para o Warta Zawiercie, atual vice-campeão europeu, que fez 3 a 2 sobre o Vôlei Renata, de Campinas (SP). As parciais foram de 25/19, 25/27, 25/19, 20/25 e 16/14 , após duas horas e 13 minutos de jogo.

Com o resultado, o time brasileiro somou um ponto e está em terceiro lugar no Grupo A, que é liderado pelo Praia Clube, de Uberlândia (MG), que fez 3 a 0 sobre o Al-Rayyan, do Catar. As equipes brasileiras irão se enfrentar na quarta-feira (17) às 20h30min (de Brasília).

Com 11 pontos de saque, o time polonês conseguiu se impor em um confronto marcado por 75 erros, 38 do Warta Zawiercie e 37 do Vôlei Renata.

O ponteiro estadunidense Aaron Russell e o oposto Bartłomiej Bołądź, ambos com 19 acertos, foram os principais pontuadores da equipe polonesa e do jogo.

No time de Campinas, o ponta Adriano anotou 17 pontos, enquanto o central Judson e o oposto Acerola marcaram 13, cada.

Como será disputado o Mundial

Adriano fez 17 pontos para o time brasileiro. Volleyball World / Divulgação

O Mundial tem oito times divididos em dois grupos de quatro, que enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B estão Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

Perugia 3 x 0 Asswehly

Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube

Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

10h - Sada Cruzeiro x Asswehly

13h - Perugia x Osaka Bluteon

17h - Al-Rayyan x Warta Zawiercie

20h30 - Vôlei Renata x Praia Clube

Quinta-feira (18)

10h - Sada Cruzeiro x Perugia

13h - Asswehly x Osaka Bluteon

17h - Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30 - Vôlei Renata x Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais - 15h e 18h30

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar

18h30 - Final

Onde assistir o Mundial de Clubes: