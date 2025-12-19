Vôlei Renata perde para o campeão asiático, mas avança às semifinais do Mundial de Clubes

Em sua terceira partida da fase de grupos do Campeonato Mundial de Clubes masculino, o Vôlei Renata foi derrotado, nesta quinta-feira (18), pelo Al-Rayyan, do Catar, por 3 a 0. As parciais da vitória do campeão asiático foram de 25/18, 31/29 e 25/20, em uma hora e 29 minutos.
Apesar da derrota, a sua segunda em três jogos, o time de Campinas se classificou para as semifinais e irá enfrentar o Umbria Volley Perugia, da Itália, no sábado (20), às 18h30 (de Brasília).
Na partida desta quinta, no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), onde o torneio é sediado, a equipe paulista entrou em quadra já classificada, por ter sido beneficiada pela derrota do Praia Clube para o Warta Zawiercie, da Polônia.
O técnico argentino Horacio Dileo escalou os titulares nos dois sets iniciais, mas na terceira parcial utilizou apenas reservas.
Apesar da vitória, o Al-Rayyan encerrou sua campanha no Grupo A, em quarto lugar.
Com 15 pontos de ataque e dois de bloqueio, o oposto ugandense Daudi Okello foi o principal nome da partida. O time catari ainda contou com 10 pontos do ponteiro húngaro Roland Gergye.
No Vôlei Renata, o ponta Adriano terminou com 12 pontos marcados.
Como está sendo disputado o Mundial
O Mundial tem oito times divididos em dois grupos de quatro, que enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.
As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.
O Grupo A é formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B estão Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).
Confira a tabela de jogos:
Terça-feira (16)
- Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon
- Perugia 3 x 0 Asswehly
- Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube
- Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie
Quarta-feira (17)
- Sada Cruzeiro 3 x 0 Asswehly
- Perugia 3 x 2 Osaka Bluteon
- Al-Rayyan 0 x 3 Warta Zawiercie
- Vôlei Renata 3 x 1 Praia Clube
Quinta-feira (18)
- Sada Cruzeiro 0 x 3 Perugia
- Asswehly 0 x 3 Osaka Bluteon
- Praia Clube 0 x 3 Warta Zawiercie
- Vôlei Renata 0 x 3 Al-Rayyan
Sábado (20)
- Semifinais -
- 15h - Warta Zawercie x Osaka Bluteon
- 18h30 - Perugia x Vôlei Renata
Domingo (21)
- 15h - Disputa do 3º lugar
- 18h30 - Final
Onde assistir ao Mundial de Clubes
O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).
