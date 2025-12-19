Vôlei Renata perde para o campeão asiático, mas avança às semifinais do Mundial de Clubes

Ler resumo

Adriano enfrenta o bloqueio de Daudi. Volleyball World / Divulgação

Em sua terceira partida da fase de grupos do Campeonato Mundial de Clubes masculino, o Vôlei Renata foi derrotado, nesta quinta-feira (18), pelo Al-Rayyan, do Catar, por 3 a 0. As parciais da vitória do campeão asiático foram de 25/18, 31/29 e 25/20, em uma hora e 29 minutos.

Apesar da derrota, a sua segunda em três jogos, o time de Campinas se classificou para as semifinais e irá enfrentar o Umbria Volley Perugia, da Itália, no sábado (20), às 18h30 (de Brasília).

Na partida desta quinta, no Ginásio Mangueirinho, em Belém (PA), onde o torneio é sediado, a equipe paulista entrou em quadra já classificada, por ter sido beneficiada pela derrota do Praia Clube para o Warta Zawiercie, da Polônia.

O técnico argentino Horacio Dileo escalou os titulares nos dois sets iniciais, mas na terceira parcial utilizou apenas reservas.

Apesar da vitória, o Al-Rayyan encerrou sua campanha no Grupo A, em quarto lugar.

Com 15 pontos de ataque e dois de bloqueio, o oposto ugandense Daudi Okello foi o principal nome da partida. O time catari ainda contou com 10 pontos do ponteiro húngaro Roland Gergye.

No Vôlei Renata, o ponta Adriano terminou com 12 pontos marcados.

Como está sendo disputado o Mundial

O Mundial tem oito times divididos em dois grupos de quatro, que enfrentarão os rivais dentro das respectivas chaves.

Warta Zawiercie está invicto. Volleyball World / Divulgação

As duas melhores equipes de cada grupo disputam as semifinais. Os vencedores disputarão o título e os perdedores jogarão pelo terceiro lugar.

O Grupo A é formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B estão Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

Perugia 3 x 0 Asswehly

Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube

Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

Sada Cruzeiro 3 x 0 Asswehly

Perugia 3 x 2 Osaka Bluteon

Al-Rayyan 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 3 x 1 Praia Clube

Quinta-feira (18)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Perugia

Asswehly 0 x 3 Osaka Bluteon

Praia Clube 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 0 x 3 Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais -

15h - Warta Zawercie x Osaka Bluteon

18h30 - Perugia x Vôlei Renata

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar

18h30 - Final

Onde assistir ao Mundial de Clubes

O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).