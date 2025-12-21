Vôlei Renata perde disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes Masculino

Ler resumo

Vôlei Renata não superou o forte bloqueio polonês. Volleyball World / Divulgação

O Vôlei Renata, de Campinas, foi derrotado pelo Warta Zawiercie, da Polônia, neste domingo (21), por 3 sets a 0, parciais de 27/25, 25/19 e 25/21, em jogo que valia a medalha de bronze do Campeonato Mundial de Clubes Masculino, em Belém, no Pará.

Este foi o segundo encontro entre as duas equipes no torneio. Na fase de classificação, os poloneses venceram em cinco sets disputados.

Uma equipe do Brasil não ficava fora do pódio do torneio desde 2018, quando o Sada Cruzeiro foi eliminado na fase de grupos. Curiosamente, o time mineiro é o maior campeão da história da competição, com cinco títulos.

O jogo

Warta Zawiercie ganhou sua primeira medalha na história do torneio. Volleyball World / Divulgação

O Vôlei Renata fez um ótimo primeiro set e, depois de uma igualdade inicial em 9 a 9, assumiu a liderança e abriu vantagem em 15 a 12, mas levou a virada em 17 a 16, recuperando o controle na reta final e chegando a ter três set points. Porém, a equipe polonesa se recuperou e fechou em 27 a 25.

No segundo e no terceiro set, o Warta Zawiercie sempre esteve à frente e acabou fechando em 25 a 19 e 25 a 21, para garantir uma inédita medalha em sua história.

Destaques

O ponteiro estadunidense Aaron Russell foi o maior pontuador do jogo. Ele marcou 13 vezes no ataque, duas no saque e uma no bloqueio, totalizando 16 acertos.

A equipe da Polônia ainda contou com 13 pontos do ponta Bartosz Kwolek e outros 13 do central Mateusz Bieniek.

No Campinas, que terminou em quarto lugar, o ponta Adriano fez 11 e o oposto Acerola fez 10.

Como está sendo disputado o Mundial

O Mundial teve oito times divididos em dois grupos de quatro, que se enfrentaram dentro das respectivas chaves, na primeira fase.

As duas melhores equipes de cada grupo se classificaram para as semifinais. Os vencedores disputam o título e os perdedores jogaram pelo terceiro lugar.

O Grupo A foi formado pelos brasileiros Vôlei Renata/Campinas e Praia Clube, Al-Rayyan (Catar) e Warta Zawiercie (Polônia). No B, Sada Cruzeiro, Osaka Bluteon (Japão), Umbria Volley Perugia (Itália) e Asswehly SC Volleyball (Líbia).

Confira a tabela de jogos:

Terça-feira (16)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Osaka Bluteon

Perugia 3 x 0 Asswehly

Al-Rayyan 0 x 3 Praia Clube

Vôlei Renata 2 x 3 Warta Zawiercie

Quarta-feira (17)

Sada Cruzeiro 3 x 0 Asswehly

Perugia 3 x 2 Osaka Bluteon

Al-Rayyan 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 3 x 1 Praia Clube

Quinta-feira (18)

Sada Cruzeiro 0 x 3 Perugia

Asswehly 0 x 3 Osaka Bluteon

Praia Clube 0 x 3 Warta Zawiercie

Vôlei Renata 0 x 3 Al-Rayyan

Sábado (20)

Semifinais:

Warta Zawercie 0 x 3 Osaka Bluteon

18h30 - Perugia3 x 0 Vôlei Renata

Domingo (21)

15h - Disputa do 3º lugar - Warta Zawiercie 3 x 0 Vôlei Renata

18h30 - Final - Osaka Bluteon x Perugia

Onde assistir ao Mundial de Clubes

O torneio terá transmissão ao vivo pela CazeTV e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).