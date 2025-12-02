Vôlei Renata bate o Suzano e assume vice-liderança da Superliga masculina

Bruninho (D) é o capitão do Vôlei Renata. Vôlei Renata / Divulgação

Em noite inspirada no saque, com 15 aces, o Vôlei Renata não deu chances para Suzano Vôlei e conquistou sua sétima vitória seguida na Superliga masculina. Na noite de segunda-feira (1º), em Campinas, o time comandado pelo técnico Horacio Dileo venceu por 3 a 0 (25/20, 25/16 e 25/18), no Ginásio do Taquaral. A partida foi válida pela oitava rodada.

O central Judson, que marcou nove pontos, sendo três deles de saque, foi eleito o melhor em quadra e faturou o troféu Viva Vôlei.

— Nós sacamos muito bem, fizemos muita pressão e é difícil jogar assim. A gente se aproveitou muito disso com as boas sequências de saque aqui. O time está de parabéns com essa vitória e temos de seguir nessa pegada — disse Judson.

Adriano foi o maior pontuador do duelo com 18 acertos, seguido por Maurício Borges, com dez. O levantador Bruninho terminou com sete. o central Matheus Pinta foi poupado por conta de dores o joelho.

Com o resultado, o Vôlei Renata assume provisoriamente a vice-liderança da Superliga, com 23 pontos, ultrapassando o Sada/Cruzeiro (MG), no número de vitórias (8 a 7). No complemento da rodada, os cruzeirenses enfrentam o Praia Clube, nesta terça-feira (2) às 19 horas.