Você quer assistir a jogos ao vivo ainda em 2025? Veja lista

O ano está se encerrando e, no Brasil, as principais competições já terminaram. Ao redor do mundo, porém, a bola ainda está rolando para campeonatos importantes, como Premier League e Serie A italiana. Além da Copa Africana de Nações e de outros torneios com times de expressão.
ZH lista as principais partidas que serão realizadas entre sexta (26) e quarta (31). Confira abaixo.
26/12 - sexta-feira
Premier League
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 17h: Manchester United x Newcastle
Copa Africana de Nações
*Transmitida em Band, Bandsports e no Youtube Esporte na Band
- 9h30min: Angola x Zimbábue
- 12h: Egito x África do Sul
- 14h30min: Zâmbia x Comores
- 17h: Marrocos x Mali
Pro League
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 9h30min: Genk x Brugge
Championship
*Transmitida na Disney+
- 12h: Leicester x Watford
Saudi Pro League
*Transmitida no Canal Goat no Youtube
- 14h30min: Al-Hilal x Al-Khaleej
27/11 - sábado
Premier League
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 9h30min: Forest x Manchester City
- 12h: Arsenal x Brighton
- 12h: Brentford x Bournemouth
- 12h: Burnley x Everton
- 12h: Liverpool x Wolves
- 12h: West Ham x Fulham
- 14h30min: Chelsea x Aston Villa
Serie A italiana
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 8h30min: Parma x Fiorentina
- 11h: Lecce x Como
- 11h: Torino x Cagliari
- 14h: Udinese x Lazio
- 16h45min: Pisa x Juventus
Copa Africana de Nações
*Transmitida em Band, Bandsports e no Youtube Esporte na Band
- 9h30min: Benin x Botsuana
- 12h: Senegal x Congo
- 14h30min: Uganda x Tanzânia
- 17h: Nigéria x Tunísia
28/12 - domingo
Premier League
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 11h: Sunderland x Leeds
- 13h30min: Crystal Palace x Tottenham
Serie A italiana
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 8h30min: Milan x Verona
- 11h: Cremonese x Napoli
- 14h: Bologna x Sassuolo
- 16h45min: Atalanta x Inter
Liga Portugal
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 15h: Braga x Benfica
- 17h30min: Sporting x Rio Ave
Copa Africana de Nações
*Transmitida em Band, Bandsports e no Youtube Esporte na Band
- 9h30min: Gabão x Moçambique
- 12h: Guiné Equatorial x Sudão
- 14h30min: Argélia x Burkina Fuso
- 17h: Costa do Marfim x Camarões
29/12 - segunda-feira
Serie A italiana
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 16h45min: Roma x Genoa
Copa Africana de Nações
*Transmitida em Band, Bandsports e no Youtube Esporte na Band
- 13h: Angola x Egito
- 13h: Zimbábue x África do Sul
- 16h: Comores x Mali
- 16h: Zâmbia x Marrocos
Liga Portugal
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 17h15min: Porto x AVS
Championship
*Transmitida na Disney+
- 16h45min: Leicester x Derby
- 17h15min: Birmigham x Southampton
30/12 - terça-feira
Premier League
*Transmitida em ESPN e Disney+
- 16h30min: Burnley x Newcastle
- 16h30min: Chelsea x Bournemouth
- 16h30min: Forest x Everton
- 16h30min: West Ham x Brighton
- 17h15min: Arsenal x Aston Villa
- 17h15min: Manchester United x Wolves
Copa Africana de Nações
*Transmitida em Band, Bandsports e no Youtube Esporte na Band
- 13h: Uganda x Nigéria
Saudi Pro League
*Transmitida no Canal Goat no Youtube
- 14h30min: Al-Ettifaq x Al-Nassr
Campeonato Tocantinense
- 13h: Tocantinópolis x Araguaína
31/12 - quarta-feira
Copa Africana de Nações
*Transmitida em Band, Bandsports e no Youtube Esporte na Band
- 13h: Guiné Equatorial x Argélia
- 13h: Sudão x Burkina Faso
- 16h: Gabão x Costa do Marfim
- 16h: Moçambique x Camarões
Saudi Pro League
*Transmitida no Canal Goat no Youtube
- 12h25min: Neom SC x Al-Ittihad
- 14h30min: Al-Kholood x Al-Hilal
- 14h30min: Al-Shabab x Al-Qadsiah
*canais que têm os direitos de transmissão das competições no Brasil