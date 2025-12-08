Vitor Roque cita peso dos vices no Palmeiras e mira Copa: 'Recuperei a felicidade'

Vitor Roque transformou a temporada em combustível para crescer. Durante a cerimônia do Bola de Prata, o atacante do Palmeiras refletiu sobre um ano que terminou com três vice-campeonatos - Paulistão, Brasileirão e Libertadores - e afirmou que, mesmo sem títulos, o grupo sai fortalecido para 2026.

"Foi um ano de aprendizado. Temos muitos jovens. Ano ruim é ser vice. A régua aqui é alta, a pressão é grande", disse. O atacante admitiu ter feito uma temporada individual consistente, embora os resultados coletivos não tenham vindo.

"Fiz uma excelente temporada, não conseguimos os prêmios coletivos. Fico feliz pelo meu ano. Espero fazer meu trabalho no Palmeiras para tentar coroar minha convocação", afirmou, lembrando a disputa por vaga no grupo que irá à Copa do Mundo.

Vitor Roque também destacou o papel de Abel Ferreira, que confirmou permanência para 2026. O camisa 9 disse que o treinador foi decisivo para sua retomada após a passagem frustrante pelo futebol espanhol.

"Estou feliz no Palmeiras, é um clube que me ajudou a recuperar a felicidade. O Abel me deu confiança. Estou focado no Palmeiras", completou.