Virada, eliminação de favorito e vaga sem entrar em campo: como foi o Natal na NFL 

Jogo ruim de Jared Goff (E) acabou com as chances de playoffs dos Lions. David Berding / AFP

Se no "soccer" o Natal não teve nenhuma partida, no futebol americano o dia 25 foi movimentado. Três jogos abriram a semana 17 — a penúltima antes dos playoffs — da NFL nesta quinta-feira.

E a rodada tripla encaminhou mais definições visando a pós-temporada. O Detroit Lions, que foi aos playoffs nas últimas duas temporadas, e era favorito a uma das vagas na Conferência Americana, recebeu um "presente de grego".

Sem J.J. McCarthy, machucado, os Vikings jogaram com Max Brosmer. O quarterback reserva foi carregado pela defesa e ajudado por mais uma atuação ruim de Jared Goff, passador dos Lions: foram cinco turnovers, sendo duas interceptações e três fumbles, que afundaram o time de Dan Campbell.

Com a derrota por 23 a 10, os Lions estão matematicamente eliminados da briga pelos playoffs. De quebra, ainda garantiram a vaga ao rival de divisão, Green Bay Packers, na pós-temporada, sem sequer precisar entrar em campo na rodada.

Virada do líder no segundo tempo

O Denver Broncos, uma das sensações da temporada, fez mais uma vítima. No duelo divisional, o time de Bo Nix voltou a bater o rival Kansas City Chiefs, fora de casa, pelo placar de 20 a 13.

Mesmo com os donos da casa desfalcados, sem Patrick Mahomes e Gardner Minshew, os líderes da Conferência Americana sofreram. Foram ao intervalo perdendo, mas conseguiram a virada na etapa final, para manter o bom momento, a campanha 13-3 e, até o momento, a folga na primeira rodada de playoffs.

No primeiro jogo da rodada de Natal, confronto de dois eliminados. Melhor para o Dallas Cowboys, que venceu o Washington Commanders por 30 a 23. O time do Texas ainda busca uma campanha positiva, enquanto o da capital dos EUA, em 4-12, tem um dos piores desempenhos da temporada.

A semana 17 segue com dois jogos no sábado (27), outros 10 no domingo, (28), e se encerra segunda (29), com Falcons x Rams. Veja abaixo todas as partidas.

Resultados e jogos da semana 17

Quinta-feira (25)

Dallas Cowboys 30 x 23 Washington Commanders

Minnesota Vikings 23 x 10 Detroit Lions

Kansas City Chiefs 13 x 20 Denver Broncos

Sábado (27)

Los Angeles Chargers x Houston Texans - 18h30min

Green Bay Packers x Baltimore Ravens - 22h

Domingo (28)

Miami Dolphins x Tampa Bay Buccaneers - 15h

New York Jets x New England Patriots - 15h

Cleveland Browns x Pittsburgh Steelers - 15h

Indianapolis Colts x Jacksonville Jaguars - 15h

Tennessee Titans x New Orleans Saints - 15h

Carolina Panthers x Seattle Seahawks - 15h

Cincinnatti Bengals x Arizona Cardinals - 15h

Las Vegas Raiders x New York Giants - 18h05min

Buffallo Bills x Phialdelphia Eagles - 18h25min

San Francisco 49ers x Chicago Bears - 22h20min

Segunda-feira (29)