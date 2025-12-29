Vini Jr. e Rodrygo aparecem em Top 5 jogadores mais desvalorizados em 2025; veja a lista

Vinícius Júnior e Rodrygo estão na lista de jogadores mais desvalorizados de 2025. De acordo com levantamento do site Transfermarkt, especializado em valores de mercado de jogadores de futebol, a dupla do Real Madrid e da seleção brasileira sofreu grandes quedas de valor no mercado da bola durante o ano.

Segundo o site, Vini Jr. foi o terceiro mais desvalorizado (50 milhões de euros, R$ 326,2 milhões): em janeiro, o jogador valia 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), enquanto em dezembro passou a valer 150 milhões de euros (R$ 979 milhões). Já o valor de mercado de Rodrygo, quarto da lista, passou de 100 milhões de euros (R$ 652,4 milhões) para 60 milhões de euros (R$ 391 milhões) neste final de ano. O espanhol Gavi, do Barcelona, também teve queda de 40 milhões de euros - seu valor de mercado caiu de 80 milhões de euros (R$ 522 milhões) para 40 milhões de euros (R$ 261 milhões).

Quem lidera a lista é o inglês Phil Foden, do Manchester City, que desvalorizou cerca de 60 milhões de euros (R$ 391 milhões). No início do ano, o jogador era avaliado em 140 milhões de euros (R$ 913,4 milhões) e, atualmente, vale cerca de 80 milhões de euros (R$ 522 milhões).

Na segunda posição, aparece o espanhol Rodri, também do Manchester City, que passou de 130 milhões de euros (R$ 848,2 milhões) para 75 milhões de euros (R$ 489,3 milhões). Completa a lista o norueguês Martin Odegaard, do Arsenal, quinto colocado, que valia 110 milhões de euros (R$ 717,7 milhões) em janeiro e agora é avaliado em 75 milhões de euros (R$ 489,3 milhões).

Vale ressaltar que os dois brasileiros viveram um ano conturbado no Real Madrid. Além de não alcançarem títulos relevantes recentemente, a dupla rendeu abaixo do esperado na primeira metade da temporada 2025/2026 e convivem com uma crise interna no clube sob o comando do técnico Xabi Alonso.

CONFIRA OS JOGADORES QUE MAIS DESVALORIZARAM EM VALOR DE MERCADO EM 2025

1º - Phil Foden (Manchester City) - 60 milhões de euros (R$ 391 milhões)

2º - Rodri (Manchester City) - 55 milhões de euros (R$ 359 milhões)

3º - Vini Jr. (Real Madrid) - 50 milhões de euros (R$ 326,2 milhões)

4º - Rodrygo (Real Madrid) e Gavi (Barcelona) - 40 milhões de euros (R$ 261 milhões)