Villarreal e Barcelona se enfrentam neste domingo (21), às 12h15min, pela 17ª rodada da La Liga. O jogo ocorre no Estádio de La Cerámica, em Villarreal.
Escalações para Villarreal x Barcelona
Villarreal: Luiz Júnior; Navarro, Marín, Veiga e Pedraza; Buchanan, Comesaña, Parejo e Moleiro; Pérez e Oluwaseyi. Técnico: Marcelino.
Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Martín e Baldé; Eric García, Fermín, Yamal, Rashford e Raphinha; Torres. Técnico: Hansi Flick.
Onde assistir a Villarreal x Barcelona
A partida será transmitida ao vivo na Disney+.