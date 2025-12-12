Villalba tem lesão confirmada e desfalca cruzeiro contra Corinthians na semi da Copa do Brasil

O técnico Leonardo Jardim não vai poder contar com um de seus pilares para o jogo de volta do Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, marcado para este domingo, na Neo Química Arena. O zagueiro Villalba foi submetido a exame e teve constatada uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Por meio de nota, o clube mineiro disse que o atleta não deverá ser submetido à cirurgia. "A indicação para o caso é de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, com início (de tratamento) imediato no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro", diz parte do texto que foi publicado nas redes sociais da agremiação.

Villalba se machucou em um lance de disputa com o companheiro Fabrício Bruno. Ele ainda permaneceu em campo, mas depois precisou ser substituído por Jonathan Jesus no segundo tempo da partida contra o Corinthians no meio de semana.

Leonardo Jardim vai aproveitar o treino desta sexta-feira e também a atividade que o elenco vai realizar neste sábado para definir quem vai ser o substituto do atleta no setor defensivo. Além de Jonathan Jesus, Jardim tem também à disposição o zagueiro João Marcelo.