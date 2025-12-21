Veja o ranking dos maiores vencedores da Copa do Brasil

Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil. Félix Zucco / Agencia RBS

Vasco e Corinthians se enfrentam às 18h deste domingo (21) pela volta da final da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida de ida ocorreu na Arena Corinthians, em São Paulo, onde as equipes empataram em 0 a 0. Quem vencer neste domingo, leva o título para casa. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.

A edição deste ano da Copa do Brasil contou com a participação de 92 equipes. A partida final será transmitida ao vivo pelos canais: TV Globo, SporTV, ge tv, Premiere e Prime Video. Zero Hora acompanha em tempo real.

Quais os maiores campeões da Copa do Brasil

A primeira edição da Copa do Brasil foi disputada em 1989, com 17 equipes. O maior vencedor de lá para cá é o Cruzeiro, com seis conquistas.

Grêmio e Flamengo dividem a segunda posição, com cinco conquistas cada. Já o Inter conta com um título, conquistado em 1992. O Corinthians, finalista deste domingo, soma três títulos.

Além deles, outros clubes também já levantaram a taça da Copa do Brasil. Veja o ranking abaixo:

1. Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

2. Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

2. Flamengo: 5 (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

3. Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)

4. Corinthians: 3 (1995, 2002 e 2009)

5. Atlético-MG: 2 (2014 e 2021)

6. Inter: 1 (1992)

6. Fluminense: 1 (2007)

6. Athletico-PR: 1 (2019)

6. Sport: 1 (2008)

6. Santos: 1 (2010)

6. Vasco: 1 (2011)

6. São Paulo: 1 (2023)

6. Criciúma: 1 (1991)

6. Juventude: 1 (1999)

6. Santo André: 1 (2004)

6. Paulista: 1 (2005)