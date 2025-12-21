Veja o ranking dos maiores vencedores da Copa do Brasil

Vasco e Corinthians se enfrentam às 18h deste domingo (21) pela volta da final da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A partida de ida ocorreu na Arena Corinthians, em São Paulo, onde as equipes empataram em 0 a 0. Quem vencer neste domingo, leva o título para casa. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis.
A edição deste ano da Copa do Brasil contou com a participação de 92 equipes. A partida final será transmitida ao vivo pelos canais: TV Globo, SporTV, ge tv, Premiere e Prime Video. Zero Hora acompanha em tempo real.
Quais os maiores campeões da Copa do Brasil
A primeira edição da Copa do Brasil foi disputada em 1989, com 17 equipes. O maior vencedor de lá para cá é o Cruzeiro, com seis conquistas.
Grêmio e Flamengo dividem a segunda posição, com cinco conquistas cada. Já o Inter conta com um título, conquistado em 1992. O Corinthians, finalista deste domingo, soma três títulos.
Além deles, outros clubes também já levantaram a taça da Copa do Brasil. Veja o ranking abaixo:
1. Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)
2. Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)
2. Flamengo: 5 (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)
3. Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)
4. Corinthians: 3 (1995, 2002 e 2009)
5. Atlético-MG: 2 (2014 e 2021)
6. Inter: 1 (1992)
6. Fluminense: 1 (2007)
6. Athletico-PR: 1 (2019)
6. Sport: 1 (2008)
6. Santos: 1 (2010)
6. Vasco: 1 (2011)
6. São Paulo: 1 (2023)
6. Criciúma: 1 (1991)
6. Juventude: 1 (1999)
6. Santo André: 1 (2004)
6. Paulista: 1 (2005)
