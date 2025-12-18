Veja como está a classificação da NFL 2025/2026

32 equipes disputam o título da NFL em 2025/2026. NFL / Reprodução / X

A temporada regular 2025/2026 da NFL está chegando ao fim, e a disputa pelas vagas nos playoffs está acirrada. Sete franquias de cada conferência se classificam para a fase decisiva da liga de futebol americano.

São quatro divisões de cada lado, e os campeões de cada uma se classificam para os playoffs, com direito a jogar em casa na primeira rodada pelo menos.

As franquias com a melhor campanha de cada conferência garantem a "seed 1" e podem folgar na primeira fase, além de ter o mando de campo até a final de conferência. As outras três vagas são definidas pelas melhores campanhas de cada lado.

Veja como está a classificação da NFL

