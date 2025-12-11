Vasco e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (11), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O jogo ocorre às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Vasco x Fluminense
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómes e Rayan. Técnico: Fernando Diniz
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Nonato), Martinelli e Lucho Acosta; Soteldo, Everaldo e Serna. Técnico: Luís Zubeldía
Onde assistir a Vasco x Fluminense
A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv, Premiere e Amazon Prime