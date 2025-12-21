Vasco x Corinthians hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Vasco x Corinthians se enfrentam neste domingo (21), às 18h, pela volta da final da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Na ida, em São Paulo, as equipes empataram em 0 a 0. Quem vencer, fica com o título. Se empatar, a decisão irá para os pênaltis.
Escalações para Vasco x Corinthians
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Cauan Barros, Thiago Mendes, Nuno Moreira, Coutinho e Andrés Gómez; Rayan. Técnico: Fernando Diniz
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Carrillo, Maycon e Bidon; Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Arbitragem para Vasco x Corinthians
Wilton Pereira Sampaio (GO) auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Victor Imazu (PR). VAR: Marco Fazekas (MG)
Onde assistir à Vasco x Corinthians
A partida será transmitida ao vivo pelos canais: TV Globo, SporTV, ge tv, Premiere e Prime Vídeo