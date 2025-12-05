União Corinthians x Minas: onde assistir, horário e ingressos para a partida válida pelo NBB

União Corinthians conta com apoio de sua torcida para subir na classificação. Vinícius Molz Schubert / Divulgação/Ceisc União Corinthians

O União Corinthians volta a jogar pelo Novo Basquete Brasil (NBB), nesta sexta-feira (5), às 19h30min, no Ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul.

A equipe gaúcha está em 11º lugar na classificação , com cinco vitórias em 11 jogos disputados. Este será o sexto jogo do União Corinthians como mandante. Nos cinco anteriores, vitórias sobre Pato Basquete (PR), Rio Claro (SP), Brasília Basquete (DF), Caxias do Sul Basquete (RS) e Cruzeiro (MG).

O Minas é o vice-líder da temporada, com 11 vitórias e apenas duas derrotas. O time mineiro vem de duas vitórias, a última delas sobre o Caxias Basquete.

Ingressos

A partida integra a ação Matchday KTO, que garante entrada franca mediante retirada antecipada de ingresso cortesia, disponível no site e nos pontos físicos. A quantidade é limitada, e a expectativa é de casa cheia.

Os ingressos também podem ser retirados presencialmente na Loja do Esportista, RS Uniar, na secretaria do União Corinthians, Guide Esportes, SS Sports e no Passarela Supermercados.

A direção do clube orienta que os torcedores garantam seus bilhetes com antecedência, já que a procura pelo jogo é alta.