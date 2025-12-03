União Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horário e ingressos para a partida válida pelo NBB

No Arnão, União Corinthians venceu quatro jogos. Vinícius Molz Schubert / Divulgação/Ceisc União Corinthians

O União Corinthians volta a jogar pelo Novo Basquete Brasil (NBB), nesta quarta-feira (3), às 19h30min, no Ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul.

A equipe gaúcha vem de duas derrotas, para Mogi Basquete e Basket Osasco, ambas partidas disputadas fora de casa. Na classificação, o time do Vale do Rio Pardo está em 13º lugar, com quatro vitórias e seis derrotas.

Este será o quinto jogo do União Corinthians como mandante. Nos quatro anteriores, vitórias sobre Pato Basquete (PR), Rio Claro (SP), Brasília Basquete (DF) e Caxias do Sul Basquete (RS).

Já o Cruzeiro, que faz sua primeira temporada no NBB, está em 18º, com três vitórias e 10 derrotas. O time mineiro perdeu as últimas três partidas que disputou.

Ingressos

O jogo desta quarta também marca a apresentação da terceira regata do clube, que este ano homenageia os bairros de Santa Cruz do Sul. Os ingressos para a partida estão à venda no site do clube ou nos pontos físicos em Santa Cruz do Sul, na Loja do Esportista, SS Sports, Guide Sports, RS Uniar, Secretaria do Clube e Passarela Supermercados.