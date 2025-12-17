União Corinthians vence o Vasco e conquista segunda vitória como visitante no NBB

Barnes marcou 31 pontos. Mauricio Almeida / Divulgação/Vasco da Gama

O União Corinthians conquistou sua segunda vitória seguida, como visitante, no Novo Basquete Brasil. Após perder as seis primeiras partidas fora de casa, o time de Santa Cruz do Sul foi ao Rio de Janeiro e derrotou o Botafogo, no sábado (13), e, nesta terça-feira (16) o Vasco da Gama por 85 a 78.

Com o resultado, o time gaúcho soma sete vitórias em 14 jogos disputados e segue com chances de lutar por uma vaga no G-8 do turno de classificação do NBB, que irá apontar os participantes da Copa Super 8. O União Corinthians é o 12º colocado, com a mesma campanha do Caxias Basquete, mas um saldo de cestas melhor (-56 x -61).

Como foi o jogo

Davi Rossetto converteu duas bolas de três pontos. Mauricio Almeida / Divulgação/Vasco da Gama

A equipe gaúcha foi dominante no primeiro quarto e fez 22 a 11, com uma impressionante atuação do armador estadunidense Nate Barnes, que acertou seus quatro arremessos da linha dos três e terminou o período com 12 pontos, além de duas assistências.

No segundo quarto, comandado pelo armador reserva Alê, que marcou nove pontos e pelo pivô Serjão, que fez cinco pontos e pegou três rebotes, o Vasco reagiu e marcou 20 a 19, indo para o intervalo com 10 pontos (41 a 31) de desvantagem.

A reação vascaína seguiu no começo do terceiro período e o time carioca chegou a assumir a liderança em 53 a 52, quando ainda restava três minutos por jogar. Mas Nate Barnes, em mais uma bola de três, recolocou o União Corinthians na liderança (55 a 53). No final do quarto, o marcador era de 63 a 59 para os gaúchos.

Os 10 minutos finais foram muito disputados e com trocas de liderança, após Alê acertar uma bola de três e deixar os cariocas na frente por um ponto (68 a 67). Em uma sequência de bolas de longa distância, o time de Santa Cruz do Sul voltou à frente em 72 a 71 e segurou o ímpeto do Vasco. No final, o placar de 85 a 78, fez jus ao melhor trabalho do União Corinthians em todo o jogo.

Destaques

Experiente André Góes fez 7 pontos. Mauricio Almeida / Divulgação/Vasco da Gama

Nate Barnes terminou o jogo com 31 pontos, cinco assistências e três rebotes. O armador acertou sete de nove arremessos da linha de três e fechou o jogo com 75,6% de aproveitamento.

Outros destaques do União Corinthians foram os pivôs. O estadunidense Devon Scott marcou 11 pontos e pegou 10 rebotes, fechando um duplo-duplo, além de dar quatro assistências. Já Rafael Hettsheimeir fez os mesmos 11 pontos, deu duas assistências e ficou com seis rebotes.

No Vasco, Serjão marcou 19 e pegou nove rebotes e Alê fez 16 e deu oito assistências. A equipe carioca segue na lanterna do NBB, com apenas uma vitória e 15 derrotas.

Demais resultados