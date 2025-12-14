União Corinthians vence o Botafogo e ganha uma posição no NBB

O União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, se recuperou da derrota para o Minas Tênis Clube e venceu o Botafogo, neste sábado (13), no Rio de Janeiro, por 84 a 61, em jogo válido pela fase classificatória do Novo Basquete Brasil.
Com o resultado, o time gaúcho passou da 13ª para a 12ª colocação na classificação do NBB. Já o Botafogo segue em penúltimo lugar.
A equipe gaúcha dominou os dois períodos iniciais do jogo e foi para o intervalo, vencendo por 41 a 33. Com boas atuações, o estadunidense Nate Barnes e Rafae Hettsheimeir comandaram o ataque do União Corinthians.
Nos dois últimos quartos, o quadro seguiu o mesmo e a equipe de Santa Cruz do Sul ampliou a diferença de oito para 23 pontos, fechando o jogo em 84 a 61.
O time gaúcho contou com excelentes desempenhos de seus três estadunidenses. Com 16 pontos, Devon Scott foi o cestinha da partida. O pivô ainda contribuiu com seis rebotes e quatro assistências . O ala-pivô Jeremy Hollowell fez 15 pontos, oito rebotes e seis assistências e o armador Nate Barnes contribuiu com 13 pontos e quatro assistências. Hetssheimeir anotou 12 pontos.
No Botafogo, dois jogadores terminaram com 15 pontos. O armador Matheusinho que ainda deu oito assistências e o ala Fellipe Paulino.
Pinheiros supera o Vasco e garante sétima vitória seguida
Em São Paulo, o Pinheiros venceu o Vasco da Gama por 84 a 70 e se manteve na terceira posição do NBB.
A equipe paulista conquistou sua sétima vitória seguida e teve como destaque o estadunidense David Sloan, com 17 pontos, nove assistências e quatro rebotes.