Esportes

Em Santa Cruz do Sul
Notícia

União Corinthians vence Fortaleza/Basquete Cearense e segue na briga por vaga na Copa Super 8 do NBB

Com o resultado, time gaúcho chegou a oito vitórias em 16 jogos e esta na 10ª colocação

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS