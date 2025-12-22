União Corinthians vence Fortaleza/Basquete Cearense e segue na briga por vaga na Copa Super 8 do NBB

Nate Barnes foi o cestinha do time gaúcho. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/Ceisc União Corinthians

Com uma grande atuação, o Ceisc/União Corinthians venceu o Fortaleza/Basquete Cearense por 95 a 62, neste domingo (21), no Ginásio Arno Frantz, em Santa Cruz do Sul, e passou para a 10ª colocação na classificação do primeiro turno do NBB.

O resultado manteve a equipe gaúcha na disputa por uma das oito vagas para a Copa Super 8, torneio que irá reunir os times que encerrarem o turno dentro do G-8.

O jogo

O União Corinthians construiu a vantagem ainda no primeiro tempo, quando fez 54 a 33, e administrou o ritmo ao longo da partida, confirmando sua oitava vitória em 16 jogos na temporada.

Nate Barnes foi o cestinha do União Corinthians com 22 pontos. O armador estadunidense ainda deu três assistências e pegou dois rebotes, enquanto seu compatriota, o pivô Devon Scott alcançou um duplo-duplo de 19 pontos e 12 rebotes.

Pelo Fortaleza/Basquete Cearense,o armador estadunidense Michael Dupree terminou como o maior pontuador, com 25 pontos, além de sete rebotes e duas assistências.