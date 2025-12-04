União Corinthians vence Cruzeiro, mantém 100% em casa e sobe na classificação do NBB

Hollowell liderou vitória do time de Santa Cruz do Sul. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/Ceisc União Corinthians

O União Corinthians voltou a fazer valer o fator local, venceu o Cruzeiro (MG) por 87 a 76, e manteve os 100% de aproveitamento no Ginásio Arno Frantz no Novo Basquete Brasil (NBB).

Na note de quarta-feira (3), o time de Santa Cruz do Sul conquistou sua quinta vitória em 11 jogos e saltou da 13ª para a 11ª posição, enquanto os mineiros perderam pela 11ª vez em 14 partidas e ocupam a antepenúltima colocação entre os 20 participantes.

O grande nome do jogo foi o ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell, que anotou o primeiro triplo-duplo do União Corinthians na história do NBB. Foram 21 pontos, 13 rebotes e 10 assistências.

A equipe do Vale do Rio Pardo ainda teve como destaques, o ala Fabrício Veríssimo com 15 pontos e cinco rebotes, o pivô estadunidense Devon Scott, com 11 pontos e seis rebotes.

Próximo jogo

O União Corinthians voltará a jogar na próxima sexta-feira (5), às 19h30min, mais uma vez em Santa Cruz do Sul, contra o vice-líder Minas Tênis Clube.

Outros jogos da rodada: