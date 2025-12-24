União Corinthians vence a Unifacisa e se aproxima de vaga na Copa Super 8 do NBB

Ler resumo

Barnes foi cestinha do jogo, com 18 pontos apenas no último período. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/Ceisc União Corinthians

Em um jogo repleto de bons lances e com trabalho coletivo forte das duas equipes, o União Corinthians derrotou a Unifacisa (PB), nesta terça-feira (22), por 85 a 78, e pulou para a nona colocação do Novo Basquete Brasil.

O resultado deixa a equipe muito próxima de uma das oito vagas para a próxima edição da Copa Super 8, torneio que será disputado na última semana de janeiro de 2026 pelos oito primeiros colocados do turno de classificação do NBB.

A equipe de Santa Cruz do Sul tem a mesma campanha (nove vitórias e oito derrotas) de Mogi Basquete (SP) e Caxias do Sul Basquete (RS), mas ocupa o 10º lugar, enquanto os paulistas estão em nono e o time da Serra é o 11º colocado. A oitava posição, neste momento, é do Paulistano (SP).

O jogo

Hollowell marcou duplo-duplo. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/Ceisc União Corinthians

Com mais um grande público no Ginásio Arno Frantz, o União Corinthians fez um excelente primeiro quarto e venceu por 26 a 15, com 12 pontos e seis rebotes do ala-pivô estadunidense Jeremy Hollowell.

No segundo período, a Unifacisa começou a reagir no jogo, liderada pelo estadunidense Melvin Johnson Jr, que fez 12 pontos e ajudou na vitória parcial de 23 a 20. Os times foram para o intervalo com os gaúchos ldierando por oito (46 a 38).

O terceiro quarto foi todo da equipe paraibana. O armador Henrique Coelho assumiu o controle do jogo e marcou 10 dos 22 pontos da Unifacisa, que permitiu apenas 11 aos gaúchos e virou o marcador em 60 a 57.

Empurrado pela torcida, o União Corinthians retomou o controle do jogo no último período, com atuação excepcional do armador estadunidense Nate Barnes, que acertou seis bolas de três e fez os mesmos 18 pontos que todo o time da Unifacisa. No final, o marcador de 85 a 78, garantiu a sétima vitória em oito jogos em casa do time de Santa Cruz do Sul.

Destaques

BArnes igualou recorde pessoal de bolas de três pontos. Vinicius Molz Schubert / Divulgação/Ceisc União Corinthians

Além dos 18 pontos do último quarto, Nate Barnes marcou outros nove ao longo do jogo e terminou com 27. Ele ainda igualou seu recorde pessoal de conversões da linha de três no NBB, com oito em 13 arremessos, além de ter dado oito assistências.

Jeremy Hollowell, que brilhou nos dois períodos iniciais, com 19 pontos e nove rebotes, encerrou a partida com um total de 23 pontos e 12 rebotes, completando um duplo-duplo, além de quatro assistências.

Outra grande atuação foi a do ala Fabrício Veríssimo, que ficou a um rebote do duplo-duplo, após marcar 13 pontos.

Na Unifacisa, que sofreu a nona derrota em 17 jogos e caiu para a 13ª posição, Melvin Johnson Jr terminou com 20 pontos e cinco assistências.

Próximos jogos

O União Corinthians encerrará o primeiro turno com dois jogos fora de casa. No sábado (27), enfrentará o São José Basketball, em São José dos Campos (SP), e, na segunda-feira (29), irá visitar o Corinthians.