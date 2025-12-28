União Corinthians perde para o São José e não tem mais chances de vaga na Copa Super 8 do NBB

Douglas dos Santos (E) foi destaque do São José contra o União Corinthians, de Jeremey Hollowell (D). Léo Lenzi / Agência NTZ/Divulgação/São José Basketball

O União Corinthians não tem mais chances de classificação para a Copa Super 8 do NBB, torneio que reunirá os oito melhores do primeiro turno e que dará ao campeão uma vaga na edição da Basketball Champions League das Américas da próxima temporada.

A equipe gaúcha é a 10ª colocada na tabela e para seguir com chances, precisava vencer o São José Basketball (SP), neste sábado (27). Mas o time de Santa Cruz do Sul foi derrotado pelo de São José dos Campos, por 89 a 87, e não pode mais chegar ao oitavo lugar.

O jogo

Devon Scott foi um dos cestinhas da partida. Léo Lenzi / Agência NTZ/Divulgação/São José Basketball

A partida foi bastante equilibrada durante seus 40 minutos. O União Corinthians foi melhor no primeiro quarto e fez 27 a 26, com 11 pontos de Nate Barnes.

Outro estadunidense brilhou no segundo período e liderou a equipe de Santa Cruz do Sul. O ala-pivô Jeremy Hollowell marcou 9 pontos, na vitória parcial de 22 a 20, que deixou o marcador em 49 a 46, no intervalo.

A virada do São José veio no terceiro quarto, quando conseguiu limitar o ataque gaúcho, fez 24 a 17, com oito pontos assinalados pelo ala-armador Adyel, e passou a liderar em 70 a 66.

No período decisivo, a equipe da casa chegou a ter 10 pontos de frente (83 a 73) com apenas três minutos por jogar. E mesmo com boas atuações do pivô Devon Scott e Hollowell, cada um com oito pontos nesta etapa, o União Corinthians não conseguiu empatar, mesmo que tenha ficado a um ponto de diferença (88 a 87), a 15 segundos do final.

André Góes ainda tentou um arremesso da linha dos três, no último lance do jogo, mas não conseguiu converter. Com a vitória por 89 a 87, o São José somou sua 11ª vitória e garantiu um lugar na Copa Super 8.

Cestinhas

Adyel foi o cestunha do São José. Léo Lenzi / Agência NTZ/Divulgação/São José Basketball

Os estadunidenses Devon Scott e Jeremy Hollowell, do União Corinthians, foram os principais cestinhas do jogo, com 23 pontos cada.

Hollowell ainda pegou 14 rebotes, atingindo um duplo-duplo (dois dígitos em dois fundamentos). Nate Barnes fechou com 19 pontos e sete assistências.