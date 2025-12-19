União Corinthians perde para o Flamengo e cai na classificação do NBB

Em sua terceira partida seguida no Rio de Janeiro, o União Corinthians sofreu sua primeira derrota. Nesta quinta-feira (18), no Ginásio do Maracanãzinho, o time de Santa Cruz do Sul foi superado pelo Flamengo, por 82 a 65, e caiu do 12º para o 13º lugar na classificação do NBB.
O time gaúcho fez um jogo equilibrado, nos primeiros três períodos da partida, e chegou ao início do último quarto liderando por 57 a 56.
Mas os 10 minutos finais foram de domínio absoluto dos cariocas, que marcaram 26 a 8, assegurando a 13ª vitória em 15 rodadas.
Com o resultado, o Flamengo segue em segundo lugar, superado apenas pelo surpreendente Pinheiros (SP), que tem a mesma campanha, mas leva vantagem no confronto direto.
O ala estadunidense Shaq Johnson Sr fez 18 pontos e seis assistências e foi o cestinha rubro-negro. O time carioca ainda contou com 17 pontos do ala Gui Deodato, que converteu cinco bolas da linha de três, e 11 pontos e nove rebotes do ala argentino Alex Negrete.
No União Corinthians, o ala-pivô Jeremy Hollowell fez 26 pontos e terminou como cestinha. O estadunidense ainda apanhou oito rebotes. Seu compatriota, o pivô Devon Scott terminou com 17 pontos e sete rebotes.
O time gaúcho voltará a jogar no domingo (21), em Santa Cruz do Sul. No Ginásio Arno Frantz, a equipe comandada pelo técnico argentino Leandro Hiriart enfrentará o Fortaleza/Basquete Cearense. A partida está marcada para às 19 horas.
Demais resultados:
- Unifacisa (PB) 82 x 70 Paulistano (SP)
- Minas Tênis Clube (MG) 95 x 88 Botafogo (RJ)
- Pato Basquete (PR) 71 x 93 Sesi-Franca (SP)
- Basquete Cearense (CE) 61 x 108 Pinheiros (SP)