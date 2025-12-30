União Corinthians encerra turno do NBB com derrota para o Corinthians de São Paulo

Cestinha do jogo, Devon Scott fez duelo com Lucas Cauê. Murilo Matheus / Divulgação/Corinthians

O União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, encerrou o primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB), com uma derrota para o Corinthians, em São Paulo, por 88 a 76. Com o resultado, o time gaúcho terminou na 10ª colocação, com nove vitórias e 10 derrotas.

Classificado para a Copa Super 8, o Corinthians entrou em quadra para confirmar o excelente aproveitamento no Ginásio Wlamir Marques, onde agora tem oito vitórias em nove jogos.

A equipe paulista contou com uma boa atuação do armador Elinho, que marcou um duplo-duplo de 14 pontos e 11 assistências, além de quatro rebotes e com um aproveitamento de 50% nas bolas da linha dos três pontos.

Outro destaque corintiano foi o pivô Lucas Cauê, cestinha da equipe, com 21 pontos. O Timão ainda teve 14 pontos do ala-pivô Victão e 12 pontos, seis assistências e seis rebotes do ala-armador estadunidense Elyjah Clark.

Com a vitória, o Corinthians encerrou a fase em sexto lugar e vai encarar o Minas Tênis Clube na Copa Super 8.

No União Corinthians, que perdeu a nona em 11 como visitante, o pivô Devon Scott fez um duplo-duplo de 29 pontos e 11 rebotes. Seu compatriota, o ala-pivô Jeremy Hollowell marcou 16 e o ala Fabrício Veríssimo fez 11 pontos e pegou oito rebotes.